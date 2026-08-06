Ataque ruso en Kiev mata a 17

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Kiev, Ucrania.- Ataques rusos con misiles y drones contra Kiev y la región circundante mataron a 17 personas e hirieron a decenas, informó el miércoles el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, mientras las defensas antiaéreas agotadas de Ucrania no lograron detener ninguno de los misiles.

Moscú está aprovechando la escasez crítica de Ucrania de misiles interceptores para los sistemas Patriot fabricados en Estados Unidos, el único sistema de defensa antiaérea de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

Zelenski ha pedido a otros países, especialmente a Estados Unidos, que envíen más munición de esa clase, que se ha vuelto más escasa por la guerra de Irán. De no ser así, quiere fabricar munición para Patriot en Ucrania u obtener permiso de Elon Musk para usar su sistema de comunicaciones satelitales Starlink para guiar ataques dentro de Rusia que puedan alcanzar sus lanzadores de misiles.

No está claro cuántos interceptores le quedan a Ucrania. Zelenski dijo después de un ataque aéreo ruso el viernes por la noche que las defensas antiaéreas derribaron solo un misil balístico "únicamente porque no hay misiles para los Patriot". Los suministros de misiles de defensa antiaérea a Ucrania durante la primera mitad de este año cayeron a un tercio del nivel de 2025, señaló Zelenski.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los interceptores balísticos son lo que podría haber salvado las vidas de los que murieron hoy. "Es muy importante que nuestros socios entiendan que los retrasos en el suministro, o la renuencia a entregar sistemas antibalísticos, conducen directamente a víctimas y destrucción tan horribles", dijo Zelenski.

Los objetivos alcanzados incluyen una empresa cervecera, un almacén de materiales de construcción y una oficina de clasificación de correo.

El jueves fue declarado como día oficial de luto por las 17 personas muertas, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional de Kiev. Además de los fallecidos, al menos 44 personas resultaron heridas.

Rusia disparó 24 misiles balísticos, otros cuatro misiles identificados como Zircon hipersónicos u Oniks supersónicos, y 115 drones, muchos de ellos a reacción y más difíciles de detener debido a su velocidad, dijeron las autoridades ucranianas. Pero el Ministerio ruso de Defensa dijo que atacó centros de transporte, logística y distribución involucrados en actividad militar.

"El enemigo está atacando todo indiscriminadamente: almacenes minoristas, instalaciones de almacenamiento de alimentos, centros logísticos, empresas, almacenes de materiales de construcción", dijo en Facebook Serhii Beskrestnov, asesor de Zelenski.