Trump acusa a México de perjudicar a EU con aranceles
El presidente Trump señaló que México y otros países se han aprovechado de Estados Unidos con aranceles.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió su política arancelaria en un evento en Las Vegas, en las que dijo que México, entre otros países, se han aprovechado de EU.
Declaraciones de Donald Trump sobre aranceles y México
"Hemos sido perjudicados por aranceles usados en nuestra contra durante años por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos". Añadió que "Canadá es desagradable, lo son, amo a su gente, pero tiene un liderazgo desagradable y México, todos nos lo hicieron, pero ahora eso no funciona".
Impacto de los aranceles en la industria y comercio
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En el evento añadió que "los aranceles nos han hecho ricos" y recordó que su palabra favorita es "aranceles".
Al asegurar que las plantas industriales están volviendo a EU, dijo: "Están regresando de Alemania, de Corea del Sur, de Japón, de Canadá y de México, de todas partes; están regresando porque, si no lo hacen, tienen que pagar aranceles masivos en la puerta".
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