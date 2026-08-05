Premio Ariel 2026 regresa a CDMX en Estudios Churubusco

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5, (EL UNIVERSAL).- El misterio acabó y, finalmente, serán los Estudios Churubusco la sede de la 68 entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, a realizarse el próximo 3 de octubre.

Daniel Hidalgo, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, confesó que este es un buen lugar por la historia que hay en ellos.

La edición 2026 del premio será el regreso de la ceremonia a la Ciudad de México, luego de tres años de llevarse a cabo en Jalisco. Será la segunda ocasión en que se haga en los Estudios, pues la primera fue a puerta cerrada y a distancia en 2020, por la pandemia de Covid-19.

"Este es uno de los lugares más importantes para el cine mexicano y, además, vamos a aprovechar que el sindicato (de trabajadores de cine) y los Estudios cumplen 80 años, entonces será una celebración conjunta y la oportunidad de tener foros; será algo muy grande", comenta Hidalgo.

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La ceremonia será transmitida en vivo por HBO Max, en donde el año pasado contabilizó cerca de 8 millones de visualizaciones.

"Es algo que ha ido acercando al público, será una ceremonia de dos horas y media", adelanta.

Los Estudios ya comenzaron esta mañana su participación en los Ariel con el Encuentro de Nominados, al que asistieron productores, directores, actores, actrices y técnicos que buscarán alzarse con el galardón.

Entre los asistentes estuvieron David Pablos, realizador de "En el camino", la cinta más nominada con 13 categorías, entre ellas película, dirección y actor (Osvaldo Sánchez).

También llegó Gabriela Gavica, productora de "El diablo fuma", que llegará con ocho nominaciones.

"Han estado pasando cosas muy padres con la película; yo tenía miedo de que después de esto no me invitaran como actriz, pero no ha sido así", dijo Mayra Hermosillo, debutante detrás de cámaras con "Vainilla", que llegará a cines a finales de año.

Mónica del Carmen, nominada por "Las mutaciones", se la pasaba saludando a todo mundo, mientras que Arcelia Ramírez sólo estuvo por 15 minutos debido a que se encontraba en llamado con la nueva película de Luis Estrada.

Ángeles Cruz, Héctor Kotsifakis y Dolores Heredia estuvieron también presentes.

"Yo conozco a todos, somos amigos, pero ahora digo que no les puedo hablar porque estamos compitiendo", bromeaba Mauricio Isaac, actor nominado por "Café Chairel".