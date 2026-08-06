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Seguridad

Camioneta de valores se incendia sobre la carretera 57

El siniestro ocurrió la noche del miércoles en el cruce con el Eje 114, en Villa de Pozos

Por Redacción

Agosto 06, 2026 00:47 a.m.
A
Camioneta de valores se incendia sobre la carretera 57
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      Una camioneta transportadora de valores se incendió la noche del miércoles en el cruce del Eje 114 con la carretera 57, en el municipio de Villa de Pozos, lo que provocó la movilización de corporaciones de emergencia.

      El reporte fue atendido entre las 11 y las 12 de la noche por elementos de la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos y del H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar el fuego.

      De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el incidente no dejó personas lesionadas ni representó un riesgo mayor para la población.

      Tras varios minutos de labores, el incendio fue extinguido, evitando que las llamas se propagaran o generaran mayores afectaciones en la zona.

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      Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio en la unidad transportadora de valores.

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