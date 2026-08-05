Medios públicos denuncian daños en videoteca de Canal Once
El archivo de 'Aquí nos tocó vivir', reconocido por la UNESCO, resultó afectado en las primeras evaluaciones.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- A través de las redes sociales de Canal Once, los medios públicos de México y América Latina publicaron una declaración conjunta por los daños identificados en las primeras evaluaciones técnicas que se hicieron en la Videoteca del canal.
Medios públicos alertan sobre daños en Canal Once
Los daños se identificaron después de la recuperación de las instalaciones que fueron ocupadas por más de dos meses. "La imposibilidad de acceder oportunamente a las instalaciones para realizar las labores de revisión, mantenimiento y conservación representaba un riesgo real para uno de los acervos audiovisuales públicos más importantes de México. Hoy, ese riesgo comienza a materializarse", se lee en el comunicado.
Archivo afectado y llamado a autoridades
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El acervo de la Videoteca de Canal Once abarca 67 años de memoria audiovisual. Entre el material que tuvo afectaciones se menciona el archivo de "Aquí nos tocó vivir", programa conducido por Cristina Pacheco que fue inscrito en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO de México en 2010.
"Por ello, hacemos un respetuoso, pero firme llamado a las autoridades competentes para que las investigaciones en curso se desarrollen con el máximo rigor técnico y jurídico, permitan determinar el alcance de las afectaciones".
En el comunicado también se convocó a organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección del patrimonio documental y audiovisual para que acompañen el proceso en la importancia que le corresponde.
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