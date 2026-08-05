logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Medios públicos denuncian daños en videoteca de Canal Once

El archivo de 'Aquí nos tocó vivir', reconocido por la UNESCO, resultó afectado en las primeras evaluaciones.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 08:08 p.m.
A
Medios públicos denuncian daños en videoteca de Canal Once
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- A través de las redes sociales de Canal Once, los medios públicos de México y América Latina publicaron una declaración conjunta por los daños identificados en las primeras evaluaciones técnicas que se hicieron en la Videoteca del canal.

      Medios públicos alertan sobre daños en Canal Once

      Los daños se identificaron después de la recuperación de las instalaciones que fueron ocupadas por más de dos meses. "La imposibilidad de acceder oportunamente a las instalaciones para realizar las labores de revisión, mantenimiento y conservación representaba un riesgo real para uno de los acervos audiovisuales públicos más importantes de México. Hoy, ese riesgo comienza a materializarse", se lee en el comunicado.

      Archivo afectado y llamado a autoridades

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El acervo de la Videoteca de Canal Once abarca 67 años de memoria audiovisual. Entre el material que tuvo afectaciones se menciona el archivo de "Aquí nos tocó vivir", programa conducido por Cristina Pacheco que fue inscrito en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO de México en 2010.

      "Por ello, hacemos un respetuoso, pero firme llamado a las autoridades competentes para que las investigaciones en curso se desarrollen con el máximo rigor técnico y jurídico, permitan determinar el alcance de las afectaciones".

      En el comunicado también se convocó a organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección del patrimonio documental y audiovisual para que acompañen el proceso en la importancia que le corresponde.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Medios públicos denuncian daños en videoteca de Canal Once
      Medios públicos denuncian daños en videoteca de Canal Once

      Medios públicos denuncian daños en videoteca de Canal Once

      SLP

      El Universal

      El archivo de 'Aquí nos tocó vivir', reconocido por la UNESCO, resultó afectado en las primeras evaluaciones.

      Maru Campos rechaza reforma a lineamientos de audiencias
      Maru Campos rechaza reforma a lineamientos de audiencias

      Maru Campos rechaza reforma a lineamientos de audiencias

      SLP

      El Universal

      La gobernadora de Chihuahua critica iniciativa federal que regula derechos de las audiencias.

      Crean comité plural para exigir liberación de Ernesto Ruffo Appel
      Crean comité plural para exigir liberación de Ernesto Ruffo Appel

      Crean comité plural para exigir liberación de Ernesto Ruffo Appel

      SLP

      EFE

      La agrupación Somos México y familiares impulsan estrategia nacional e internacional para visibilizar el caso Ruffo.

      Cofepris confirma 33 casos de cyclospora en México
      Cofepris confirma 33 casos de cyclospora en México

      Cofepris confirma 33 casos de cyclospora en México

      SLP

      AP

      La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios detectó 33 contagios en varios estados.