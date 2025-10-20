Ataques con drones a plantas energéticas en conflicto Ucrania-Rusia

A BORDO DEL AIR FORCE ONE (AP) — El presidente Donald Trump señaló el domingo que la región ucraniana del Donbás tendría que ser "dividida", dejando la mayor parte de ella en manos rusas, para poner fin a una guerra que se ha prolongado durante casi cuatro años.

"Que se divida tal como está", dijo a los periodistas a bordo del avión presidencial. "Está dividida ahora mismo", añadiendo que se puede "dejar tal como está ahora mismo".

"Pueden negociar algo más adelante", aseguró. Pero por ahora, ambas partes del conflicto deberían "detenerse en la línea de batalla —irse a casa, dejar de luchar, dejar de matar gente".

Los más recientes comentarios de Trump se produjeron después de que drones ucranianos atacaron una importante planta de procesamiento de gas en el sur de Rusia, provocando un incendio y obligando a suspender los envíos de gas desde Kazajistán, informaron el domingo las autoridades rusas y kazajas.

La planta de Orenburg, operada por el gigante estatal del gas Gazprom y ubicada en una región del mismo nombre cerca de la frontera con Kazajistán, forma parte de un complejo de producción y procesamiento que es una de las instalaciones más grandes de su tipo en todo el mundo, con una capacidad anual de 45,000 millones de metros cúbicos. Maneja condensado de gas del campo Karachaganak, en Kazajistán, junto con los propios campos de petróleo y gas de Orenburg.

Según el gobernador regional, Yevgeny Solntsev, los ataques con drones incendiaron un taller en la planta y dañaron parte de ella. El Ministerio de Energía de Kazajistán indicó el domingo, citando una notificación de Gazprom, que la planta no puede procesar temporalmente gas originario de Kazajistán, "debido a una situación de emergencia tras un ataque con drones".

El Estado Mayor de Ucrania declaró en un comunicado el domingo que se había producido un "incendio a gran escala" en la planta de Orenburg y que una de sus unidades de procesamiento y purificación de gas resultó dañada.

Ucrania ha intensificado los ataques en los últimos meses a instalaciones energéticas rusas que, según afirma, financian y alimentan directamente el esfuerzo bélico de Moscú.

Trump dice que Ucrania podría tener que ceder territorio para la paz

Trump pareció inclinarse nuevamente por presionar a Ucrania para que deje de lado sus intenciones de recuperar el territorio que ha perdido ante Rusia, a cambio de poner fin a la agresión de Moscú.

Al preguntarle durante una entrevista con Fox News realizada el jueves si el presidente ruso Vladímir Putin estaría dispuesto a terminar la guerra "sin tomar territorio significativo de Ucrania", Trump respondió: "Bueno, él va a tomar algo".

"Ellos lucharon y él tiene mucho territorio. Ha ganado cierto territorio", declaró Trump. "Somos la única nación que entra, gana una guerra y luego se va".

La entrevista se emitió el domingo en "Sunday Morning Futures" de Fox News, pero se realizó antes de que Trump sostuviera una conversación con Putin el jueves y se reuniera con Zelenskyy el viernes.

El domingo por la noche, mientras volaba de Florida a Washington, Trump —quien planea reunirse con Putin en Budapest en las próximas semanas— reiteró su postura de que Ucrania tendrá que ceder territorio y que la lucha "se detenga en las líneas actuales".

Los comentarios representaron otro cambio de posición sobre la guerra por parte del mandatario norteamericano. En las últimas semanas, Trump había mostrado una creciente impaciencia con Putin y expresó una mayor disposición a ayudar a Ucrania a ganar la guerra.

Trump, contrario a las esperanzas de Kiev, no se comprometió con Zelenskyy para poner a disposición misiles Tomahawk. Los misiles serían las armas de mayor alcance en el arsenal de Ucrania y le permitirían atacar con precisión objetivos en el interior de Rusia, incluida Moscú.

Rusos modificaron bombas

Mientras tanto, fiscales ucranianos afirman que Moscú está modificando sus bombas aéreas guiadas para atacar a civiles más adentro en territorio de Ucrania. Las autoridades locales en Járkiv dijeron que Rusia atacó un barrio residencial utilizando por primera vez una nueva bomba aérea propulsada por cohetes.

La fiscalía regional de Járkiv señaló en un comunicado que Rusia utilizó el arma, llamada UMPB-5R, que puede viajar hasta 130 kilómetros, en un ataque a la ciudad de Lozava el sábado por la tarde. La ciudad se encuentra a 150 kilómetros (93 millas) al sur de Járkiv, una distancia considerable para que este tipo de armamento.

Rusia continuó con sus ataques sobre otras partes de Ucrania, más cerca de la línea del frente. En la región de Dnipropetrovsk, al menos 11 personas resultaron heridas después de que drones rusos impactaron el área de Shakhtarske. Al menos 14 edificios de cinco pisos y una tienda resultaron dañados, dijo el gobernador regional interino, Vladyslav Haivanenko.

Un ataque ruso también alcanzó una mina de carbón en la región de Dnipropetrovsk. Unos 192 mineros fueron llevados a la superficie sin lesiones, manifestó la empresa que opera la mina.

El Estado Mayor de Ucrania también afirmó que otro ataque con drones alcanzó la refinería de petróleo de Novokuibyshevsk en Rusia, en la región de Samara cerca de Orenburg, provocando un incendio y dañando sus principales unidades de refinado.

La instalación de Novokuibyshevsk, operada por el gigante ruso Rosneft, tiene una capacidad anual de 4,9 millones de toneladas y produce más de 20 tipos de productos derivados del petróleo. Las autoridades rusas no reconocieron de inmediato la afirmación ucraniana ni hablaron sobre los daños.

El Ministerio ruso de Defensa avisó en un comunicado el domingo temprano que sus defensas antiaéreas habían derribado 45 drones ucranianos durante la noche, incluyendo 12 sobre la región de Samara, uno sobre Orenburg y 11 sobre la región de Saratov, vecina de Samara.

A su vez, la fuerza aérea de Ucrania informó el domingo que Rusia lanzó durante la noche 62 drones en territorio ucraniano. Sostuvo que 40 de ellos fueron derribados o desviados con interferencias electrónicas.