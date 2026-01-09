Ataques israelíes dejan al menos 13 muertos en Gaza

DEIR AL BALAH, Gaza (AP) — Ataques israelíes en toda Gaza mataron al menos a 13 personas, según funcionarios de salud, cuando se espera que el presidente estadounidense Donald Trump anuncie la Junta de Paz para supervisar el frágil alto el fuego.

Funcionarios de salud y familiares informaron que había al menos un menor entre los fallecidos en el norte de la Franja, donde hubo varios ataques, y al este de Ciudad de Gaza. Las 13 personas murieron el jueves.

Por su parte, ejército de Israel indicó el viernes que atacó infraestructura y a combatientes de Hamás en el sur y norte de Gaza en respuesta a un proyectil fallido lanzado por insurgentes desde la zona de Ciudad de Gaza.

El alto el fuego por fases entre Israel y Hamás continúa en su etapa inicial al tiempo que siguen los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén israelí en Gaza.

Según funcionarios, se espera que Trump anuncie la próxima semana sus nombramientos para la Junta de Paz, que ya ha dicho que presidirá él mismo, lo que supondrá un paso importante para su plan de paz en Oriente Medio. El proceso ha avanzado lentamente desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hamás hace casi tres meses.

El funcionario de Estados Unidos y otro hablaron bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal.

El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apuntó que el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov será el director general "designado" de la junta. Mladenov fue ministro de Defensa y Exteriores de Bulgaria y fungió como enviado de Naciones Unidas a Irak antes de ser nombrado enviado de paz de la ONU para Oriente Medio entre 2015 y 2020. Durante ese tiempo, mantuvo buenas relaciones de trabajo con Israel y trabajó frecuentemente para aliviar las tensiones entre Israel y Hamás.

De acuerdo con el plan de Trump, la junta supervisará un nuevo gobierno tecnocrático palestino, el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, retiradas adicionales de las tropas israelíes y la reconstrucción del territorio. Hasta ahora, Estados Unidos no ha reportado grandes avances en ninguno de esos frentes.

Pese a alto el fuego, sigue aumentando cifra de muertos

También el jueves, mandatarios de Egipto y la Unión Europea se reunieron en El Cairo y pidieron el despliegue de la fuerza de estabilización internacional. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que Hamás seguía negándose a desarmarse y calificó la situación como "extremadamente grave".

Israel y el grupo insurgente se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre. Los continuos ataques israelíes sobre la Franja han matado a más de 400 palestinos, indicaron las autoridades sanitarias locales.

El ejército israelí dice que, cualquier acción desde que comenzó el alto el fuego, responde a un incumplimiento del acuerdo.

Familiares y funcionarios de salud indicaron que una niña de 11 años que soñaba con ser doctora, una adolescente y dos niños en un campamento estaban entre los muertos el jueves. Al menos una docena más resultaron heridos, según funcionarios hospitalarios.

El viernes, familiares lloraban sobre los cadáveres de una adolescente de 16 años y sus dos sobrinos, que murieron en su tienda en el sur de la Franja.

"¿Qué seguridad? ¿Qué tregua?", dijo Rudaina al-Qedra, madre y abuela de los fallecidos.

Tormentas dificultan vida en tiendas de campaña

Otros palestinos a quienes Israel les había pedido desalojar una zona de Ciudad de Gaza antes de los ataques, regresaron a sus tiendas y trataban de recuperar sus pertenencias. Algunos cavaban en la tierra con palas mientras que otros empleaban sus propias manos.

"Regresamos y no pudimos encontrar nuestras tiendas, nuestra ropa, ni nuestra comida", contó Abu Tareq Erouq. "Llevamos cavando desde la mañana y no hemos podido encontrar nada".

Fuertes vientos azotaron el viernes el área de Deir al-Balah en el centro de Gaza, silbando a través de las frágiles tiendas improvisadas.

"Vivo con mi esposa, tres niñas y mi hijo en la misma tienda. Se derrumbó durante la última tormenta, y mis amigos pudieron conseguirme una (nueva) tienda", dijo Khalid Abu Jazar, quien fue desplazado de Rafah. "Es una situación difícil y deplorable".

A pesar de sus mejores esfuerzos para asegurar las tiendas, a veces no eran rival para el viento y la lluvia.

"La tienda no nos está protegiendo, ni siquiera de una gota de lluvia", dijo Ayyat Hasanein, quien fue desplazada de Ciudad de Gaza.