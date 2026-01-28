Ataques recientes en Ucrania dejan dos muertos y nueve heridos

KIEV, Ucrania (AP) — El número de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos de la guerra entre Rusia y Ucrania podría alcanzar los 2 millones en los próximos meses, según un informe difundido el martes.

El informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) se publicó menos de un mes antes del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero.

En tanto, ataques rusos dañaron un bloque de apartamentos el miércoles en las afueras de Kiev, matando a dos personas. Nueve más resultaron heridas en ataques en las ciudades ucranianas de Odesa y Kryvyi Rih y en la región de Zaporiyia.

En el informe del CSIS, publicado el martes, se indica que Rusia sufrió 1,2 millones de bajas, entre ellas hasta 325.000 muertes de tropas, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 y hasta diciembre de 2025.

"A pesar de las afirmaciones de que existe un impulso en el campo de batalla en Ucrania, los datos muestran que Rusia paga un precio extraordinario para obtener ganancias mínimas y está en declive como una potencia importante", según el informe. "Ninguna potencia importante ha sufrido cifras de bajas o muertes cercanas a estas en ningún conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial", añade.

Se calcula que Ucrania, con un ejército y población más pequeños, habría sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas, entre ellas, hasta 140.000 muertes.

Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos oportunos sobre las pérdidas militares, y cada uno se esfuerza por amplificar las bajas del otro.

Comentando sobre el informe, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que la investigación no podía considerarse "información confiable" y que sólo el Ministerio de Defensa de Rusia estaba autorizado para proporcionar información sobre las pérdidas militares.

El ministerio no ha publicado cifras sobre muertes en el campo de batalla desde una declaración en septiembre de 2022 que decía que poco menos de 6.000 soldados rusos habían muerto.

El gobierno ucraniano no hizo comentarios sobre el informe por el momento. En una entrevista con NBC en febrero de 2025, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que más de 46 .000 soldados ucranianos habían muerto desde que comenzó la guerra.

En el informe se estima que, a las tasas actuales, las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían ser de hasta 1,8 millones y podrían alcanzar los 2 millones en los próximos meses.

Las cifras del CSIS se compilaron utilizando el análisis propio del grupo de expertos con sede en Washington, D.C., así como datos publicados por el sitio de noticias ruso independiente Mediazona con la BBC, estimaciones del gobierno británico y entrevistas con funcionarios estatales.

Una guerra de desgaste

Los informes sobre pérdidas militares han sido suprimidos en los medios rusos, dicen activistas y periodistas independientes.

Mediazona, junto con la BBC y un equipo de voluntarios, ha recopilado hasta ahora los nombres de más de 160.000 soldados muertos al examinar informes de noticias, redes sociales y sitios web gubernamentales.

En el informe también se indica que las fuerzas rusas avanzaban a un ritmo lento desde que tomaron la iniciativa en el campo de batalla en 2024, a pesar de su tamaño mucho mayor.

El avance de Rusia en Ucrania se ha convertido en gran medida en una guerra de desgaste, y los analistas afirman que el presidente ruso Vladímir Putin no tiene prisa por encontrar un acuerdo, a pesar de las dificultades de su ejército en la línea del frente, de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas).

En el informe se indica que las fuerzas rusas han avanzado a un ritmo promedio de entre 15 y 70 metros (49 a 230 pies) por día en sus ofensivas más destacadas.

Eso es "más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en cualquier guerra en el último siglo", señala el informe.

Putin dijo en su conferencia de prensa anual el mes pasado que hay 700.000 soldados rusos luchando en Ucrania. Dio la misma cifra en 2024, y una cifra ligeramente inferior —617.000— en diciembre de 2023. No fue posible verificar esas cifras.

Dos muertos en ataque en la región de Kiev

Funcionarios dijeron el miércoles que dos personas murieron cerca de la capital ucraniana y al menos nueve más resultaron heridas en ataques en Ucrania.

Un hombre y una mujer murieron en un ataque nocturno en el área de Bilohorodka, en las afueras de la capital ucraniana, dijo Mykola Kalashnyk, jefe de la administración militar regional.

Funcionarios en las ciudades ucranianas de Odesa y Kryvyi Rih, así como en la región de Zaporiyia, en la línea del frente, también reportaron ataques rusos durante la noche, en los que al menos nueve personas resultaron heridas y la infraestructura local sufrió daños.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia atacó durante la noche con un misil balístico y 146 drones, de los cuales 103 fueron derribados o destruidos utilizando guerra electrónica.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas destruyeron 75 drones ucranianos durante la noche. Veinticuatro fueron derribados sobre la región suroeste de Krasnodar en Rusia, y 23 más sobre la península ucraniana anexada de Crimea.

Se informó que dos drones fueron derribados sobre la región de Voronezh en Rusia, donde el Estado Mayor General de Ucrania dijo el miércoles que había atacado el depósito de petróleo de Jojolskaya. El gobernador regional Alexander Gusev escribió en Telegram que los escombros de los drones caídos provocaron un incendio de productos derivados del petróleo, sin dar más detalles.