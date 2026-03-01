Ataques y represalias marcan conflicto tras muerte de líder iraní

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán juró venganza el domingo tras la muerte de su líder supremo e intercambió ataques con Israel como parte de una guerra en expansión provocada por un sorpresivo bombardeo estadounidense e israelí. El ejército de Estados Unidos dijo que tres militares suyos han muerto, las primeras bajas estadounidenses conocidas del conflicto.

Las explosiones en Teherán provocaron una enorme columna de humo que se elevaba hacia el cielo en un área donde hay edificios gubernamentales. Las autoridades iraníes dicen que más de 200 personas han muerto desde que comenzó el bombardeo estadounidense e israelí que mató al ayatolá Alí Jamenei y a otros altos líderes. Antes, Irán lanzó misiles contra Israel y estados árabes del golfo Pérsico en represalia, mientras Israel prometió ataques "sin parar" contra los líderes y el ejército de Irán.

Los ataques y contraataques subrayaron cómo la muerte de Jamenei, y los llamados del presidente estadounidense Donald Trump para el derrocamiento del régimen islámico fundamentalista, conllevaban el potencial de un conflicto prolongado que podría envolver a Oriente Medio. Fue la segunda vez en ocho meses que Estados Unidos e Israel se han unido para usar la fuerza militar contra Irán, y una sorprendente demostración de poderío militar para un presidente estadounidense que llegó al cargo con el lema de "Estados Unidos primero" y a promesa de evitar "guerras eternas".

Las calles de Teherán están en gran medida desiertas

En Teherán, había pocas señales de que los iraníes hubieran atendido el llamado de Trump a un levantamiento contra el gobierno.

Las calles estaban en gran medida desiertas mientras la gente se refugiaba durante los ataques aéreos, dijeron testigos a The Associated Press, hablando bajo anonimato por temor a represalias. La fuerza paramilitar Basij, que ha desempeñado un papel central en la represión de protestas, ha instalado puestos de control por toda la ciudad, agregaron.

En Tel Aviv se podían escuchar fuertes explosiones causadas por impactos de misiles o intercepciones. Los servicios de rescate de Israel dijeron que nueve personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque que alcanzó una sinagoga en la ciudad central de Beit Shemesh, lo que elevó el número total de muertos en el país a 11, con 120 heridos.

El ejército de Estados Unidos dijo que tres miembros del servicio murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos, sin proporcionar más detalles. Aseveró que varios otros "sufrieron lesiones menores por metralla y conmociones cerebrales — y están en proceso de regresar al servicio".

En una guerra de 12 días en junio, los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas antiaéreas, el liderazgo militar y el programa nuclear de Irán. Pero la muerte de Jamenei, quien había gobernado Irán durante más de tres décadas, crea un vacío de liderazgo, aumentando el riesgo de inestabilidad regional.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian, declaró en un mensaje pregrabado que un nuevo consejo de liderazgo había comenzado su trabajo, y el ministro iraní de exteriores Abbas Araghchi dijo que un nuevo líder supremo sería elegido en "uno o dos días".

Irán promete venganza por la muerte de Jamenei

A medida que se filtraban reportes sobre la muerte de Jamenei, algunas personas en Teherán vitorearon desde azoteas, según testigos. Otros lloraban, mientras se izaba una bandera negra sobre el santuario del imán Reza en Mashhad.

"Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio", declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un discurso televisado el domingo. "Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar", afirmó.

Trump advirtió que cualquier represalia sólo conduciría a una mayor escalada.

"¡MÁS VALE QUE NO LO HAGAN!", respondió Trump en una publicación en redes sociales. "¡SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO ANTES!".

En una señal de cómo el ataque podría avivar el malestar regional, cientos de personas asaltaron el consulado estadounidense en la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán, el domingo. Policía y fuerzas paramilitares emplearon porras y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, y al menos nueve personas murieron en los choques, según las autoridades.

Irán toma represalias

Mientras los ataques estadounidenses e israelíes han golpeado a Irán, la República Islámica ha tomado represalias con misiles y ataques con drones contra Israel y países árabes del golfo cercanos que albergan fuerzas estadounidenses.

La guerra aérea podría sacudir los mercados globales, particularmente si Irán tranca el estrecho de Ormuz al tráfico comercial. Alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo pasa por la vital vía fluvial, y los precios del petróleo ya están listos para oscilaciones.

Mientras Irán atacó bases estadounidenses en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, los ataques también han alcanzado fuera de instalaciones militares, incluido un hotel en la ciudad emiratí de Dubái, y el aeropuerto internacional de Kuwait. Omán , que ha negociado conversaciones nucleares entre Teherán y Washington, dijo que interceptó proyectiles que parecían apuntar a uno de sus puertos marítimos. Al menos cuatro personas han muerto en ataques contra países del golfo.

Araghchi, el ministro iraní de exteriores, culpó de esos ataques a Estados Unidos e Israel por iniciar la guerra. Señaló que las unidades militares de Irán están "de alguna manera aisladas" y actuando bajo órdenes dadas con antelación. Aseguró que habló con sus homólogos en los países del golfo y los instó a presionar a Estados Unidos e Israel para poner fin a la guerra.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, indicó el domingo que Israel tendrá "un tren aéreo sin parar" de ataques contra objetivos militares y de liderazgo en Irán.

Los vuelos en todo Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de las defensas antiaéreas retumbó sobre Dubái. La capital comercial de Emiratos Árabes Unidos desde hace tiempo atrae negocios y expatriados al presentarse como un refugio seguro en una región volátil.

Irán forma consejo para gobernar hasta que se elija nuevo líder supremo

Como líder supremo, Jamenei tenía la última palabra sobre todas las políticas importantes desde 1989. Dirigía el estamento clerical de Irán y la Guardia Revolucionaria, los dos principales centros de poder en la teocracia gobernante.

Un profesional médico iraní en el norte de Irán contó que él y sus colegas pasaron las primeras horas del domingo celebrando la muerte de Jamenei encerrados porque las fuerzas de seguridad armadas todavía están fuertemente desplegadas en su ciudad.

Había fuerzas deteniendo e interrogando a personas que celebraban en sus autos, pero no hubo disparos, indicó el médico, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

"Fue una de las mejores noches, si no la mejor noche de nuestras vidas", dijo el médico en un mensaje de voz desde la ciudad de Rasht, en el norte de Irán. De hecho, "Fue en realidad la primera vez que fumé un cigarrillo. Fue un muy, muy buen momento. No dormimos en absoluto. Y ni siquiera nos sentimos cansados".

En el sur de Irán se reportaron al menos 115 muertes cuando una escuela de niñas fue alcanzada, y decenas más resultaron heridas, dijo el gobernador local a la televisión estatal iraní. El ejército israelí expresó que no tenía conocimiento de ningún ataque en el área, y el ejército de Estados Unidos dijo que estaba investigando los reportes.

Los ataques se planearon durante meses y se temieron durante semanas

Las tensiones se han disparado en las últimas semanas mientras el gobierno de Trump reunía el mayor contingente de buques de guerra y aeronaves en Oriente Medio en décadas. El presidente insistió en que quería un acuerdo para restringir el programa nuclear de Irán mientras el país luchaba con un creciente descontento tras protestas a nivel nacional.

Los demócratas denunciaron que Trump había actuado sin autorización del Congreso. La Casa Blanca dijo que el gobierno había informado con antelación a varios líderes republicanos y demócratas en el Congreso.

Aunque Trump había declarado el programa nuclear iraní aniquilado en ataques el año pasado, el país estaba reconstruyendo infraestructura que había perdido, según un alto funcionario estadounidense que habló con reporteros bajo condición de anonimato para discutir el proceso de toma de decisiones de Trump. El funcionario dijo que la inteligencia mostró que Irán había desarrollado la capacidad de producir sus propias centrifugadoras de alta calidad, un paso importante para desarrollar el uranio altamente enriquecido necesario para armas.

Irán ha dicho que no ha enriquecido desde junio —aunque ha mantenido su derecho a hacerlo e insiste en que su programa nuclear es enteramente pacífico. También ha bloqueado las visitas de los inspectores internacionales a los recintos que Estados Unidos bombardeó. Fotos satelitales analizadas por AP han mostrado nueva actividad en dos de esos lugares, lo que sugiere que Irán está tratando de evaluar y potencialmente recuperar material.