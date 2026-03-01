Miles de viajeros se quedan varados en aeropuertos de Oriente Medio

Cientos de miles de viajeros varados se apresuraron a hacer nuevas conexiones y a comunicarse con las aerolíneas después de que varios aeropuertos en Oriente Medio se vieron afectados por el ataque contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Turistas y viajeros de negocios abarrotaron hoteles y aeropuertos, sin noticias sobre cuándo reabrirían muchos aeropuertos o cuándo se reanudarían los vuelos hacia y a través de Oriente Medio. Algunos gobiernos aconsejaron a sus ciudadanos que se resguardaran donde estaban.

Los aeropuertos cerrados en Dubái, Abu Dabi y Doha —incluido el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los más transitados del mundo— son importantes centros de conexión para los viajes entre Europa, África y Occidente con Asia. Los tres fueron alcanzados directamente por ataques.

Mohammad Abdul Mannan, entre la multitud en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal en Daca, Bangladesh, declaró que no le preocupaba la guerra, pero que necesita tomar su vuelo a Oriente Medio para ganarse la vida.

"Hemos salido para ir a trabajar, y debemos ir", señaló. "Mi única preocupación es cómo ir al extranjero y cómo ganar un ingreso".

En Dubái, los viajeros varados podían oír aviones de combate sobrevolando y una explosión cuando el hotel Fairmont Palm fue alcanzado por un ataque con misiles.

Muchos no pudieron obtener información actualizada de vuelos de los operadores turísticos o de la aerolínea Emirates, con sede en Dubái, que suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta al menos la tarde del lunes.

Louise Herrle y su esposo vieron cancelado su vuelo a Washington cuando regresaban a su hogar en Pittsburgh después de un recorrido por Dubái y Abu Dabi, sin noticias de cuándo podrían reprogramarlo.

"Estamos en la habitación del hotel, no vamos a salir de ella, así que no la van a entregar hasta que sepamos que tenemos un vuelo para salir de aquí", indicó Herrle. "Estoy segura de que todos los demás están en la misma situación".

Cirium, una firma de análisis de aviación, apuntó que es difícil calcular el número de viajeros afectados en todo el mundo.

Sin embargo , estimó que al menos 90.000 personas cambian de vuelo diariamente en los aeropuertos de Dubái, Doha o Abu Dabi en solo tres aerolíneas: Emirates, Qatar Airways y Etihad.

Aeropuertos y espacios aéreos aún cerrados

El espacio aéreo o los aeropuertos en Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait, Bahrein, Omán y los Emiratos Árabes Unidos estaban cerrados, según sitios de seguimiento de vuelos y agencias gubernamentales allí.

Más de 1.800 vuelos fueron cancelados el domingo hacia aeropuertos en todo Oriente Medio, incluidos los de Arabia Saudí , Jordania, Turquía y Egipto , según Cirium. Al menos esa misma cantidad de vuelos fue cancelada el sábado.

Las cancelaciones se extenderán más allá del domingo, al menos.

Emirates Airlines suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta al menos la tarde del lunes. El aeropuerto de Qatar estaba cerrado hasta al menos la mañana del lunes, según Qatar Airways. La aerolínea israelí El Al anunció que estaba preparando un programa para traer de vuelta a israelíes varados en el extranjero una vez que el espacio aéreo reabra.

Dos aeropuertos en los Emiratos Árabes Unidos reportaron incidentes, mientras el gobierno condenaba lo que calificó de "un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes" el sábado.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Dubái informaron que cuatro personas resultaron heridas, mientras que el Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dabi, señaló que una persona murió y otras siete resultaron heridas en un ataque con dron. También se reportaron ataques en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Irán no se atribuyó el hecho públicamente.

Es probable que los retrasos y cancelaciones de vuelos continúen

Las aerolíneas instaron a los pasajeros a revisar el estado de su vuelo en internet antes de dirigirse al aeropuerto. Algunas aerolíneas emitieron exenciones para los viajeros afectados que les permitirán reprogramar sus planes de vuelo sin pagar cargos adicionales ni tarifas más altas.

"Para los viajeros, no hay manera de endulzar esto", manifestó Henry Harteveldt, analista de la industria aérea y presidente de Atmosphere Research Group. "Deberían prepararse para retrasos o cancelaciones durante los próximos días, a medida que estos ataques evolucionen y, con suerte, terminen".

Mike McCormick, quien solía supervisar el control de tráfico aéreo para la Administración Federal de Aviación, sostuvo que los países podrían reabrir su espacio aéreo una vez que las autoridades estadounidenses e israelíes informen a las aerolíneas dónde están operando los vuelos militares y cuán capaz sigue siendo Irán de disparar misiles.

Revise el estado de su vuelo antes de viajar

Las repercusiones se sintieron mucho más allá de Oriente Medio —por ejemplo, las autoridades aeroportuarias en la isla turística de Bali, en Indonesia, dijeron que más de 1.600 turistas quedaron varados en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai el domingo después de que cinco vuelos a Oriente Medio fueran cancelados o pospuestos.

Las aerolíneas que cruzan Oriente Medio tendrán que desviar los vuelos para rodear el conflicto, y muchos vuelos se dirigirán hacia el sur sobre Arabia Saudí Eso causará retrasos y mayores costos.

Jonathan Escott y su pareja habían llegado al aeropuerto de Newcastle, Inglaterra, el sábado, solo para enterarse de que su vuelo directo a Dubái en la aerolínea Emirates había sido cancelado, dejando a todos los pasajeros del vuelo varados allí.

Escott no tenía idea de cuándo podría viajar.

"Nadie lo sabe", comentó Escott. "Nadie sabe realmente qué está pasando con el conflicto, en realidad. Ni Emirates; Emirates no tiene ni idea. Nadie tiene ni idea".