Atentado en Cauca Colombia deja 20 muertos y 36 heridos

BOGOTÁ (AP) — El número de muertos en el atentado con un artefacto explosivo en una carretera del suroeste de Colombia subió a 20, con 36 heridos, informaron el domingo las autoridades del Cauca, departamento asediado por una arremetida violenta en las últimas horas que el gobierno adjudicó a las disidencias de las desparecidas FARC.

Detalles confirmados del atentado en Cauca

Hasta el momento se registran 15 mujeres y cinco hombres fallecidos, todos mayores de edad, detalló en X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Sobre los heridos, precisó que tres permanecen en cuidados intensivos y cinco menores se encuentran "fuera de peligro".

El Instituto Nacional de Medicina Legal indicó en un comunicado que desde las primeras horas inició el trabajo forense para la identificación de los cuerpos, que luego serán entregados a sus familiares.

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El ataque ocurrió el sábado, cuando un artefacto explosivo detonó al paso de un autobús que circulaba sobre la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, departamento del Cauca, que junto al aledaño Valle del Cauca han soportado una arremetida violenta en los últimos días.

La Gobernación caucana declaró el domingo tres días de luto en memoria de las víctimas.

"Fueron personas muy inocentes, había niños, familias que salieron de sus trabajos y vinieron a llevar sus mercados", lamentó el sábado Miyer Reinoso, testigo del hecho, en diálogo con The Associated Press.

La potente explosión dejó un cráter de 200 metros cúbicos en la carretera y más de una decena de vehículos reducidos a hierros retorcidos. El concesionario de la vía anunció pasado el mediodía que logró restablecer la circulación en la Panamericana.

Acciones de la autoridad y contexto de violencia

Esa región es considerada un punto clave para las economías ilícitas de grupos armados ilegales que se encuentran en permanente disputa por el control de las áreas de cultivo de hoja de coca y la ruta de acceso marítimo y fluvial para el tráfico de droga hacia Centroamérica y Europa.

Las autoridades de seguridad colombianas cifraron en 26 los atentados "criminales" en esa zona durante los últimos días, mismos que adjudicaron a la facción Jaime Martínez de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El presidente Gustavo Petro calificó a los autores de "terroristas, fascistas y narcotraficantes", al mando de alias "Marlon", quien comanda a las disidencias en esa zona del país andino y hombre cercano a alias "Iván Mordisco" —uno de los más buscados de Colombia.

En tanto, la vicepresidenta Francia Márquez exigió el domingo en un comunicado que las fuerzas militares detengan "esta ola terrorista" y cuestionó que labores de inteligencia no hayan prevenido el hecho.

El gobierno aumentó a 5.000 millones de pesos (más de un millón de dólares) la recompensa por información que permita la captura de alias "Marlon", cuyo nombre es Iván Jacob Idrobo Arredondo.

La jornada violenta arreció desde el viernes cuando dos vehículos acondicionados con explosivos detonaron cerca de dos unidades militares, uno en la capital vallecaucana Cali y otro en la aledaña Palmira, causando daños materiales.

Un día después se registraron agresiones múltiples con disparos y daños a un sistema de radares en diversos puntos de esos departamentos sin dejar heridos.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU rechazó las acciones armadas en contra de la población civil y pidió a las autoridades competentes a investigar los hechos y "garantizar justicia para las víctimas".

La Comunidad Andina de Naciones se sumó a la condena.

La estatal Consejería Comisionada de Paz instó el domingo a los grupos armados ilegales a "cesar de inmediato" sus acciones violentas" contra la población civil pues ninguna causa justifica su "sufrimiento y afectación a sus derechos fundamentales", citó un comunicado. Al gobierno solicitó tomar todas las medidas de protección y presencia integral en sus territorios para garantizar la paz.

Los diálogos entre el gobierno y las disidencias de las extintas FARC se suspendieron en 2024 tras un ataque armado a una comunidad del Cauca en el que falleció una líder indígena. Sectores de oposición han cuestionado la política de "paz total" impulsada por Petro asegurando que no ha cesado la violencia y alienta la impunidad.

Petro, el primer gobernante de izquierda en el país andino, terminará su mandato en agosto, y los comicios presidenciales para definir al próximo presidente serán el 31 de mayo.