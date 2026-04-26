logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Emilio Fernández confirma que Ana Bárbara regresó con Ángel Muñoz

El hijo de Mariana Levy señala que Ana Bárbara cedió parte de su patrimonio a Ángel Muñoz.

Por El Universal

Abril 26, 2026 04:07 p.m.
A
Emilio Fernández confirma que Ana Bárbara regresó con Ángel Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).-

José Emilio Fernández Levy
habla de Ana Bárbara

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


y, decepcionado, confirma que Ángel Muñoz, el esposo de la cantante, del que se separó por una infidelidad, ya volvió a la casa que comparten en Beverly Hills, aunque se muestra escéptico con respecto al motivo por el que se dio la presunta reconciliación.
El hijo de Mariana Levy y "el Pirru" Fernández asistió a la entrega de los Premios Patria, en donde fue cuestionado sobre la situación familiar.
Fue entonces que aseguró que Ana Bárbara, quien lo crió desde que era muy pequeño, ya arregló sus problemas con su esposo, razón por la que este ya está de vuelva en casa, como tanto se ha había especulado en medios de comunicación.
"Es 100 por ciento verídico, ahí está Ángel Muñoz en la casa de Los Ángeles, es bastante triste que Aba Bárbara haya preferido estar con su esposo, que habla mal de ella, que odia a sus hijos y que ha hablado unas cosas espantosas de ellos, y que haya corrido a mis hermanos, a mí, la verdad, me parece... impactante", dijo.
Al confirmar que José María y Emiliano ya no viven con la cantante, aparentemente, porque ella les habría pedido que se fueran de casa, reveló que contactó a ambos para ofrecerles su apoyo.
"Cuando me enteré que los volvieron a correr de su casa, nuevamente, por estar con Ángel, yo les escribí y les dije ´¿quieren un departamento donde caer?, puede venir conmigo, necesitan lo que sea, yo se los doy´, la verdad es que no hubo respuesta y también los entiendo, ahorita están viviendo unos momentos muy complicados y, de seguro, llevarse con ´la oveja negra de la familia´ los puede meter en más problemas"-
Y aunque molesto por el desamparo a sus hermanos, José Emilio no perdió de vista que, quizá, la reconciliación tenga que ver, de acuerdo a lo que dijo, al presunto contrato en el que Ana Bárbara habría cedido la mitad de su patrimonio a Muñoz, motivo por el que no le convendría divorciarse de él.
"El amor es muy fuerte, así que creo que sí te puede cegar, (además) Ángel es dueño de la mitad de cosas de Ana Bárbara, tiene el control de las empresas, tiene el control de todo; si estuvieran en su situación, ¿se divorciarían?, la mitad de tu matrimonio que te ha costado años construir, está cañón".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Emilio Fernández confirma que Ana Bárbara regresó con Ángel Muñoz
Emilio Fernández confirma que Ana Bárbara regresó con Ángel Muñoz

Emilio Fernández confirma que Ana Bárbara regresó con Ángel Muñoz

SLP

El Universal

El hijo de Mariana Levy señala que Ana Bárbara cedió parte de su patrimonio a Ángel Muñoz.

Supernova Genesis: Ari Geli no peleará contra Milica
Supernova Genesis: Ari Geli no peleará contra Milica

Supernova Genesis: Ari Geli no peleará contra Milica

SLP

El Universal

Lupita Villalobos fue la primera baja por salud en el evento, reemplazada por Karely Ruiz.

Hija de Michael Jackson rechaza película por falta de honestidad
Hija de Michael Jackson rechaza película por falta de honestidad

Hija de Michael Jackson rechaza película por falta de honestidad

SLP

El Universal

La joven artista pide una versión más honesta de la historia del Rey del pop.

Actriz de Wicked es discriminada por aerolínea
Actriz de Wicked es discriminada por aerolínea

Actriz de "Wicked" es discriminada por aerolínea

SLP

El Universal

Marissa Bode, actriz de Wicked, fue impedida de abordar un vuelo por falta de accesibilidad.