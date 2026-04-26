Emilio Fernández confirma que Ana Bárbara regresó con Ángel Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).-

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y, decepcionado, confirma que, el esposo de la cantante, del que se separó por una infidelidad, ya volvió a la casa que comparten en Beverly Hills, aunque se muestra escéptico con respecto al motivo por el que se dio la presuntaEly "el Pirru" Fernández asistió a la entrega de los, en donde fue cuestionado sobre laFue entonces que aseguró que, quien lo crió desde que era muy pequeño, ya arregló sus problemas con su esposo, razón por la que este ya está de vuelva en casa, como tanto se ha había especulado en medios de comunicación."Es 100 por ciento verídico, ahí estáen la casa de Los Ángeles, es bastante triste que Aba Bárbara haya preferido estar con su esposo, quede ella, que odia a sus hijos y que ha hablado unas cosas espantosas de ellos, y que haya corrido a mis hermanos, a mí, la verdad, me parece... impactante", dijo.Al confirmar queya no viven con la cantante, aparentemente, porque ella les habría pedido que se fueran de casa, reveló que contactó a ambos para ofrecerles su apoyo."Cuando me enteré que los volvieron a correr de su casa, nuevamente, por estar con, yo les escribí y les dije ´¿quieren un departamento donde caer?, puede venir conmigo, necesitan lo que sea, yo se los doy´, la verdad es quey también los entiendo, ahorita están viviendo unos momentos muy complicados y, de seguro, llevarse con ´la oveja negra de la familia´ los puede meter en más problemas"-Y aunque molesto por el desamparo a sus hermanos, José Emilio no perdió de vista que, quizá, latenga que ver, de acuerdo a lo que dijo, al presuntoen el quehabría cedido la mitad de su patrimonio a Muñoz, motivo por el que no le convendría divorciarse de él."El amor es muy fuerte, así que creo que sí te puede cegar, (además)es dueño de la mitad de cosas de, tiene el control de las empresas, tiene el control de todo; si estuvieran en su situación, ¿se divorciarían?, la mitad de tu matrimonio que te ha costado años construir, está cañón".