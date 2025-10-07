Audiencia en el Congreso: Pam Bondi evade preguntas sobre actuaciones

WASHINGTON (AP) — La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, eludió repetidamente varias preguntas, con la intención de defenderse de las crecientes críticas de que está convirtiendo a su agencia en un arma para buscar venganza contra los oponentes políticos del presidente Donald Trump en una combativa audiencia realizada el martes en el Congreso.

Los demócratas buscaron utilizar la audiencia, que se produce tras la acusación contra el exdirector del FBI James Comey, para advertir sobre lo que consideran la politización de un departamento que, durante mucho tiempo, se ha enorgullecido de mantenerse independiente de la Casa Blanca.

Bondi desestimó con aparente desdén las preguntas sobre su tumultuoso mandato, negándose rotundamente a responder una y otra vez mientras los demócratas la presionaban sobre investigaciones con carga política, los despidos de fiscales de carrera y otros asuntos. Su negativa a responder las preguntas significa que se ofreció poca o ninguna nueva perspectiva sobre sus acciones y decisiones, ya que la secretaria de Justicia optó por responder a los ataques de los demócratas repitiendo las afirmaciones conservadoras de que el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden —que presentó dos casos penales contra Trump— fue el que se había convertido en arma.

"Realizaban juegos políticos con los poderes de aplicación de la ley, y esto será considerado como una traición histórica a la confianza pública", afirmó Bondi, refiriéndose al Departamento de Justicia de Biden. "Este es el tipo de conducta que destruye la fe del pueblo estadounidense en nuestro sistema de aplicación de la ley. Trabajaremos para recuperar esa confianza cada día".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La audiencia se dividió rápidamente en líneas profundamente partidistas, donde los republicanos elogiaron que el Departamento de Justicia se centre en confrontar el crimen violento y en revertir las prioridades de la era de Biden. Señalaron las revelaciones presentadas un día antes, según las cuales, el FBI analizó los registros telefónicos de varios legisladores republicanos como parte de una investigación sobre los esfuerzos de Trump para revertir los resultados de su derrota electoral ante Biden en 2020.

"Esto es indignante, es una violación inconstitucional y debería ser abordada de inmediato por usted y el director Patel", le dijo a Bondi el senador Chuck Grassley, presidente republicano del comité, refiriéndose al director del FBI Kash Patel.

Por su parte, los demócratas acusaron a Bondi de destruir la credibilidad del departamento y erosionar su independencia de la Casa Blanca, ya que el presidente republicano llama públicamente a la acusación de sus enemigos políticos.

"Lo que ha ocurrido desde el 20 de enero de 2025 haría que incluso el presidente Nixon se estremeciera", dijo el senador Dick Durbin de Illinois, el principal demócrata del comité, refiriéndose al mandatario que renunció para evitar ser destituido en relación con el escándalo de Watergate. "Este es su legado, secretaria de Justicia Bondi. En ocho cortos meses, usted transformó fundamentalmente el Departamento de Justicia y dejó una enorme mancha en la historia de Estados Unidos. Tomará décadas recuperarse".

Los demócratas presionan a Bondi sobre su promesa de no politizar

La comparecencia de Bondi es la primera que realiza ante el panel desde su audiencia de confirmación en enero pasado, cuando prometió no hacer juegos políticos con el Departamento de Justicia, una promesa en la que los demócratas insistieron mientras presionaban a la secretaria sobre si puede resistir la presión política de la Casa Blanca.

La senadora demócrata de Minnesota, Amy Klobuchar, le recordó a Bondi ese compromiso y le preguntó si creía que lo había cumplido. Bondi respondió que creía que, sin lugar a dudas, lo había hecho.

"Prometí que también pondría fin a la utilización del Departamento de Justicia como un arma, y que Estados Unidos volvería a tener un sistema de justicia de un solo nivel para todos", dijo Bondi. "Y eso es lo que estamos haciendo".

Bondi estableció de inmediato el tono de la audiencia, atacando repetidamente con voz fuerte al senador Dick Durbin de Illinois, el principal demócrata del comité, esquivando sus preguntas en las que señaló el índice de asesinatos en Chicago y asegurando que los legisladores del partido de Durbin eran responsables del cierre del gobierno.

"Usted está sentado interrogándome, y ellos van de camino a Chicago para mantener seguro a su estado", señaló Bondi, refiriéndose al director del FBI Kash Patel y al subsecretario de Justicia Todd Blanche.

"Señora secretaria de justicia", respondió Durbin, "mi trabajo es interrogarla".

Bondi se niega a responder preguntas sobre Comey y otros temas

La secretaria de Justicia se negó repetidamente a hablar de varios asuntos, entre ellos, una investigación de soborno contra el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, que fue cerrada en el régimen del mandatario republicano. Eso provocó la ira del senador demócrata de Rhode Island Sheldon Whitehouse, quien acusó a Bondi de responder con "puntos de conversación de internet de extrema derecha".

Bondi tampoco quiso decir si habló con el presidente sobre el caso contra Comey, quien fue acusado el mes pasado de mentir al Comité Judicial del Senado cuando dijo que no había autorizado a ningún miembro más del FBI a ser una fuente anónima en informes noticiosos sobre una investigación en particular. Su acusación se produjo pocos días después de que Trump pareciera implorar públicamente a Bondi en las redes sociales que emprendiera esa acción contra él y otras personas, a las que percibe como enemigos políticos.

"Se supone que esta es una audiencia de supervisión en la que los miembros del Congreso pueden obtener respuestas serias a preguntas serias sobre el encubrimiento de la corrupción, sobre la acusación de los enemigos del presidente", dijo el senador demócrata de California Adam Schiff, mientras Bondi lo interrumpía repetidamente. "¿Y cuándo será que los miembros de este comité, de manera bipartidista, exigirán respuestas a esas preguntas y se negarán a aceptar la difamación personal como respuesta a esas preguntas?"

Se prevé que el miércoles Comey haga su primera comparecencia ante el tribunal con respecto al caso, que se presentó a pesar de las reservas de los fiscales de carrera sobre la solidez de las pruebas, después de que el gobierno de Trump se apresurara a instalar un nuevo fiscal para asegurar los cargos tras la renuncia bajo presión del experimentado líder de esa oficina.

Bajo el mandato de Bondi, el Departamento de Justicia ha abierto investigaciones penales contra otros críticos abiertos del presidente, incluido Schiff, por acusaciones de fraude hipotecario, la fiscal general de Nueva York Letitia James y Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York y actual candidato a alcalde. Todos ellos han negado haber cometido irregularidades, al igual que Comey, y han criticado las investigaciones, afirmando que tienen motivaciones políticas.