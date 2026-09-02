Aumentan muertos por inundaciones en Nepal

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KATMANDÚ, Nepal.- Los equipos de rescate con perros de búsqueda peinaron el martes el lodo, las rocas y los escombros en la frontera entre Nepal y China en busca de las millas de personas que siguen desaparecidas después de que unas inundaciones catastróficas arrasaron comunidades en todo el Himalaya y causaron más de 1.000 muertos.

Mientras la policía en Katmandú enterraba decenas de cuerpos en múltiples zanjas, la agencia de desastres de Nepal indicó el martes que, por el momento, en el país se han contabilizado 1.003 fallecidos y 3.916 desaparecidos, de los cuales 583 son extranjeros. En su última actualización, China reportó 16 decesos y 546 desaparecidos, incluidos 261 foráneos.

La magnitud del desastre del 26 de agosto obstaculizó los esfuerzos de rescate en ambos países, con deslizamientos de tierra, carreteras destruidas y daños generalizados que dejaron zonas remotas aisladas. Los equipos enfrentan condiciones complicadas mientras buscan en terrenos inestables y montones de escombros, lo que hace temer que el número de víctimas mortales pueda aumentar a medida que los rescatistas lleguen a comunidades aisladas.