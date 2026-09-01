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Colin Kaepernick prefiere fútbol universitario tras años de exilio en NFL

Desde 2016, Kaepernick no juega en la NFL y dedica su tiempo a campamentos y fundaciones.

Por AP

Septiembre 01, 2026 05:47 p.m.
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Colin Kaepernick prefiere fútbol universitario tras años de exilio en NFL
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      NUEVA YORK (AP) — Colin Kaepernick todavía ve fútbol americano.

      Solo que no la NFL.

      El exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco le comentó a NBC News en una entrevista que prefiere ver el fútbol universitario.

      Kaepernick, de 38 años, quien llevó a los 49ers a un Super Bowl después de la temporada 2012, no ha jugado desde el final de la campaña 2016, un exilio que comenzó no mucho después de que empezara a arrodillarse durante el himno nacional para visibilizar las injusticias sociales.

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      Kaepernick y su postura frente a la NFL

      "No voy a apoyar a una organización que, primero, me está vetando activamente, pero segundo, también ha señalado a mis hermanos que han estado protestando como parte de esto", afirmó.

      Kaepernick y su excompañero Eric Reid, quien se arrodilló junto a Kaepernick, demandaron a la NFL alegando colusión. Ambas partes llegaron a un acuerdo a inicios de 2019.

      Actividades y legado de Kaepernick tras su retiro

      Durante una pausa que con el tiempo se convirtió en retiro, Kaepernick se ha mantenido ocupado. Sus campamentos "Know Your Rights" están diseñados para educar a los jóvenes y su fundación ayuda a pagar autopsias independientes, incluida recientemente la del adolescente de Mississippi Nolan Wells.

      Al preguntarle si piensa en su legado, Kaepernick respondió que no se le pasa por la mente.

      "En lo que pienso es en cuáles son las áreas en las que puedo trabajar y que creo que van a tener un impacto y ayudarnos a avanzar hacia ese futuro juntos", expresó. "Al final del día, la gente decidirá cuál es ese legado y, con suerte, será uno positivo".

       

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