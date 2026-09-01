Marcelo de los Santos Anaya ratifica participación en proceso interno del PAN

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Marcelo de los Santos Anaya ratificó su participación en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para elegir a quien encabezará la Coordinación Municipal de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad.

De acuerdo con información difundida por su equipo, este 1 de septiembre sostuvo en la Ciudad de México una reunión de trabajo con Santiago Taboada, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Durante el encuentro, ambos revisaron la agenda y los trabajos relacionados con el proceso interno, el cual continuará conforme a los plazos y mecanismos establecidos por el partido.

El comunicado aseguró que De los Santos Anaya cumple con los requisitos y lineamientos de la convocatoria.

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También sostuvo que aparece en una posición favorable en ejercicios demoscópicos propios y de empresas como Massive Caller; sin embargo, no proporcionó resultados, porcentajes, fechas ni metodología que permitan contrastar esa afirmación.

Acción Nacional todavía no ha informado oficialmente quién encabezará la coordinación municipal.