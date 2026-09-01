Marcelo de los Santos Anaya ratifica participación en proceso interno del PAN
Se reunió con Santiago Taboada para revisar la agenda relacionada con la Coordinación Municipal de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad
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Marcelo de los Santos Anaya ratificó su participación en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) para elegir a quien encabezará la Coordinación Municipal de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad.
De acuerdo con información difundida por su equipo, este 1 de septiembre sostuvo en la Ciudad de México una reunión de trabajo con Santiago Taboada, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Durante el encuentro, ambos revisaron la agenda y los trabajos relacionados con el proceso interno, el cual continuará conforme a los plazos y mecanismos establecidos por el partido.
El comunicado aseguró que De los Santos Anaya cumple con los requisitos y lineamientos de la convocatoria.
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También sostuvo que aparece en una posición favorable en ejercicios demoscópicos propios y de empresas como Massive Caller; sin embargo, no proporcionó resultados, porcentajes, fechas ni metodología que permitan contrastar esa afirmación.
Acción Nacional todavía no ha informado oficialmente quién encabezará la coordinación municipal.
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