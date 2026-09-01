Rusia bombardea Kiev: 12 muertos y daños en edificios residenciales

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Rusia bombardeó la capital de Ucrania durante más de 12 horas durante la noche del lunes y hasta la mañana del martes, lo que causó la muerte de por lo menos 12 personas.

Los ataques supusieron el sexto día consecutivo de la campaña rusa en Kiev, una racha de asaltos aéreos consecutivos sin precedentes desde que Rusia lanzó su invasión en Ucrania hace más de cuatro años y medio. Los asaltos aéreos consecutivos están diseñados para desgastar a la población civil al trastocar la vida cotidiana, según las autoridades ucranianas.

Los misiles de crucero y balísticos, drones propulsados a reacción, bombas planeadoras y salvas de artillería tuvieron como objetivo Kiev, así como otras ocho regiones. Los ataques hirieron a más de una docena de personas, incluidos tres menores, justo cuando varios millones de estudiantes ucranianos regresaban a clases el martes.

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La principal diplomática de la Unión Europea dijo que el ejército de Rusia está teniendo dificultades para avanzar en la línea del frente y quiere asustar a los aliados occidentales de Ucrania con su campaña aérea.

"La guerra de Rusia se está volviendo más despiadada y destructiva, pero lamentablemente no está más cerca de terminar", comentó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en una reunión de ministros de Defensa del bloque europeo en Irlanda. "El ejército de Rusia está empantanado en tierra, y por eso están matando civiles desde el cielo".

El ataque alcanzó infraestructura civil y edificios residenciales en varios distritos de la capital, informaron las autoridades, con ocho fallecidos en Kiev y otros cuatro en la región circundante.

Entre las víctimas en Kiev había seis empleados de la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia que perdieron la vida cuando un misil balístico alcanzó un depósito y otras instalaciones, explicó el presidente de la compañía, Oleksandr Pertsovskyi, en una publicación en redes sociales.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que entre los muertos había un ciudadano indio.

En la capital y su región se desplegaron casi 350 socorristas, dijo Zelenskyy.

Acciones de la autoridad

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso explicó que sus fuerzas llevaron a cabo un "ataque masivo" contra Ucrania durante la noche con "armas guiadas de precisión" y drones de largo alcance. La ofensiva tuvo como objetivo instalaciones de producción y almacenamiento de armas, así como infraestructura relacionada con el ejército, indicó.

De acuerdo con fuerza aérea de Ucrania, las fuerzas del Kremlin iniciaron el ataque a las 6 de la tarde del lunes y emplearon misiles balísticos, de crucero y antirradares, así como 218 drones y señuelos. Según los reportes, cerca de un tercio de los drones eran propulsados a reacción, que son mucho más difíciles de interceptar que la versión impulsada por hélice.

Los principales objetivos de la ofensiva fueron las regiones de Kiev y Odesa, señaló la fuerza aérea en un comunicado.

En Odesa, a orillas del mar Negro, la intensa campaña rusa causó daños en infraestructura civil e hirió a una persona, manifestó el jefe regional Oleh Kiper.

Dos edificios residenciales resultaron dañados y se registró un incendio en una fábrica textil. Además, las tropas de Moscú atacaron el cruce internacional de ferry de Orlivka en la frontera con Rumania, agregó.

Rusia también bombardeó la región norteña de Zhytomyr, provocando incendios en una instalación industrial y un almacén, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

En la capital, los equipos de emergencias trabajaban para retirar escombros de edificios de apartamentos dañados y liberar a residentes atrapados.

Rusia dice que interceptó más de 500 drones ucranianos

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso dijo el martes que, durante la noche, sus defensas antiaéreas interceptaron 516 drones ucranianos sobre 18 regiones rusas, así como sobre la península de Crimea y el mar Negro.

En la región de Leningrado, una ofensiva con drones causó un incendio en el puerto de Ust-Luga, explicó el gobernador, Alexander Drozdenko, mientras Ucrania ampliaba su propia campaña aérea para dañar el sector petrolero del Kremlin, que es un pilar de su economía.

Ust-Luga es una de las mayores terminales de exportación de petróleo y gas de Rusia, y está a más de 800 kilómetros (500 millas) de Ucrania. Este año ha sido atacada repetidamente por drones ucranianos.

Horas después, Zelenskyy advirtió a las aerolíneas extranjeras que los cielos sobre Rusia ya no son seguros.

"Aunque las autoridades rusas no están informando adecuadamente a la gente sobre esto, el espacio aéreo ruso se cerrará de facto. La guerra iniciada por Rusia cerrará sus cielos", afirmó Zelenskyy en un mensaje de video. "Por ahora, los cielos sobre Rusia son para drones, no para la aviación civil".

El presidente ruso, Vladimir Putin, describió la declaración de Zelenskyy como "una solicitud para terrorismo de Estado".

"Me gustaría señalar que nos están pidiendo que reanudemos las negociaciones. Nos están pidiendo reuniones personales", dijo en una conferencia de prensa por la noche al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán. "No negociamos con terroristas".

También describió los drones ucranianos como un desafío para Rusia. "El principal desafío son, por supuesto, los drones, y en todos los entornos: bajo el agua, en el mar, en tierra y en el aire. Esto es un desafío para nosotros, uno serio. Lo estamos afrontando".

Detalles confirmados

Alemania culpa a Rusia por ataque en aeropuerto

En otros acontecimientos del martes, el gobierno alemán culpó a Rusia por un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado con un dron cargado con explosivos. Los dirigentes alemanes anunciaron que cerrarían un consulado ruso, entre otras medidas contra Moscú.

El dron fue hallado cerca de un avión ucraniano el 4 de agosto, y el artefacto fue desactivado. Funcionarios occidentales han acusado ampliamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y perturbación en toda Europa con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, rechazó las afirmaciones de Alemania, calificándolas de un "pretexto inverosímil y artificioso" para que Berlín intensifique las tensiones y argumentando que "no se ha presentado ninguna prueba convincente o seria en absoluto", informó la agencia estatal rusa de noticias Tass.

Putin también rechazó las acusaciones de Alemania, diciendo en la conferencia de prensa que Berlín estaba cometiendo un error que describió como "contrario a los intereses del pueblo alemán".