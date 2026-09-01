Estados Unidos bombardea objetivos en Irán y causa víctimas en boda

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WASHINGTON (AP) — Estados Unidos bombardeó objetivos en Irán el martes y Teherán disparó misiles y drones en respuesta, al reanudarse las hostilidades en una guerra intermitente que ha durado más de seis meses. Un ataque estadounidense alcanzó una casa donde se celebraba una boda, matando a dos personas e hiriendo a decenas más, dijeron autoridades locales.

Estados Unidos ataca objetivos en Irán y causa víctimas civiles

Los ataques estadounidenses siguieron a otros, efectuados el domingo, que pusieron fin abruptamente a un mes sin acción militar y amenazaron con reanudar plenamente un conflicto que ha disparado los precios mundiales del petróleo y planteado problemas políticos para los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. La reanudación de los combates se produce después de que el presidente Donald Trump pareciera virar hacia tratar de doblegar a Irán a su voluntad mediante sanciones económicas.

"Si la nación fallida de Irán toma represalias por este ataque muy justificado, serán golpeados de nuevo a un nivel mucho más duro y más alto, pero no será el mayor ataque de todos, ese está esperando", advirtió Trump en redes sociales.

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El Comando Central de Estados Unidos indicó que los ataques más recientes se produjeron en respuesta a que Teherán intentara atacar buques comerciales y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Trump ofreció una explicación adicional, diciendo a Fox News en una llamada telefónica que las fuerzas estadounidenses atacaron los radares de Irán.

"Intentaron reconstruir su radar porque no pueden ver nada", dijo Trump a Fox. "Esperamos hasta que estuviera casi construido y luego lo golpeamos".

Respuesta militar de Irán y consecuencias en la región

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber disparado misiles balísticos contra una base estadounidense en Jordania, en la costa del golfo de Aqaba, según la televisión estatal de Irán. Pudieron verse explosiones que parecían ser intercepciones de ataques aéreos entrantes sobre la ciudad de Aqaba, en el sur de Jordania.

Medios estatales iraníes reportaron que Estados Unidos había bombardeado sitios civiles a lo largo de la costa sur de Irán y atacado un aeropuerto civil. Un ataque estadounidense alcanzó una casa donde se celebraba una boda en Kuhestak en el sur de Irán, matando a dos personas e hiriendo al menos a otras 50, dijo Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia Hormozgan, a la televisora estatal iraní en una llamada telefónica. Funcionarios de rescate de la Media Luna Roja en la provincia dijeron que el número de muertos había aumentado a cuatro, incluido un niño.

Hasta el momento, el Comando Central de Estados Unidos no ha respondido a mensajes en busca de comentarios sobre esos reportes.

Irán advierte de "golpes devastadores" mientras reporta un ataque contra un aeropuerto

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán y su mando militar conjunto advirtieron que las fuerzas armadas asestarían "golpes aplastantes y devastadores" contra Estados Unidos. La agencia de noticias estatal IRNA citó un comunicado del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán, que advirtió que los ataques no han hecho más que fortalecer la determinación de la República Islámica y endurecer el cierre efectivo de Irán del estrecho de Ormuz, por el que normalmente fluye el 20% del petróleo mundial.

Se reportaron explosiones en varias zonas costeras del sur de Irán, entre ellas, la ciudad portuaria de Bandar Abbas, que alberga instalaciones navales y de la fuerza aérea, así como la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz. Testigos en Bandar Abbas dijeron a The Associated Press que las explosiones fueron más fuertes que las del domingo y señalaron que vieron humo elevándose desde la parte oriental de la ciudad en el estrecho.

La televisión estatal iraní reportó que Estados Unidos atacó una fábrica de harina de pescado en la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, así como varios objetivos civiles en la provincia de Hormozgán. Indicó que un muelle pesquero y una torre de la Organización de Puertos y Marítima en Sirik eran algunos de los sitios alcanzados.

La televisora estatal también reportó que el ejército estadounidense atacó el aeropuerto civil de Jiroft, en la provincia central iraní de Kerman, diciendo que un proyectil impactó un área fuera de la pista y no causó víctimas ni daños a la infraestructura del aeropuerto.

La televisión estatal iraní reportó que Tavanir, la empresa que gestiona la red eléctrica de Irán, dijo que varias partes de la red eléctrica de la provincia de Hormozgán habían sido alcanzadas. Indicó que las autoridades trabajan para restablecer los cortes resultantes.

Estados Unidos e Irán buscan el control sobre el estrecho de Ormuz, una vía fluvial estrecha frente a la costa de Irán que es un corredor vital para el transporte de petróleo. Teherán lo cerró efectivamente después de que comenzó la guerra.

Los precios del petróleo han subido bruscamente esta semana con la reanudación de los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. El crudo, que ya había aumentado alrededor de un 7% esta semana, siguió al alza tras los ataques del martes.

El precio del crudo ha subido más de un 50% este año y ha impulsado el costo de la gasolina. El costo de un galón de gasolina regular en Estados Unidos volvió a subir durante la noche a 4,10 dólares, según AAA. El año pasado por estas fechas, un galón costaba 3,19 dólares.

Los ataques se reanudaron después de que Irán dijera que se ceñiría a un acuerdo de alto el fuego si Washington hace lo mismo

Antes de que la acción militar comenzara de nuevo, el gobierno de Trump había argumentado que atacar el objetivo económico correcto en una campaña de aislamiento financiero llevaría a Teherán a su punto de quiebre. Ahora los ataques se reanudan aun cuando se están agotando las reservas estadounidenses de interceptores avanzados y la guerra es impopular entre amplios sectores de la población.

Un regreso al conflicto abierto sería peligroso para la región, donde Irán ha atacado bases militares estadounidenses e infraestructura de países del Golfo desde que comenzó la guerra.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo el martes, antes de los recientes ataques, que la República Islámica está lista para volver al acuerdo provisional de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos en junio si Washington hace lo mismo.

"Si Estados Unidos vuelve a sus compromisos en el memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán corresponderá de inmediato", dijo Pezeshkian en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, según la prensa estatal.

El acuerdo provisional de junio pedía un alto el fuego inmediato e inició un periodo de 60 días para negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo más amplio, pero se desmoronó poco después.

En los ataques del domingo, el Comando Central de Estados Unidos indicó que sus fuerzas atacaron lanzacohetes iraníes que lanzarían minas marinas en el estrecho.

Irán respondió a los ataques del domingo lanzando misiles contra sitios estadounidenses en Jordania, que fueron interceptados, mientras Emiratos Árabes Unidos señaló que detuvo un dron iraní sobre sus aguas. Trump reconoció el lunes que podrían ser necesarios más ataques.

En los últimos días, el ejército estadounidense ha caracterizado los recientes combates como limitados, aunque Trump había reconocido el lunes que podrían ser necesarias más ofensivas.

El Comando Central dijo el lunes en X que sus ataques del domingo contra objetivos iraníes estuvieron estrechamente enfocados.

"Las fuerzas estadounidenses tomaron una acción limitada y precisa contra fuerzas de colocación de minas de la Guardia Revolucionaria de Irán que representaban una amenaza inminente en el estrecho de Ormuz", declaró el Comando Central. "En esencia, Irán creó la amenaza y el ejército de Estados Unidos la eliminó para proteger a marineros civiles, el transporte marítimo comercial y el libre flujo del comercio global".

El Comando Central reiteró el martes que sus ataques se produjeron tras la agresión iraní contra buques comerciales y tropas estadounidenses en la región.