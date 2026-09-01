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Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

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Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

La explosión frente a la comandancia de Ojocaliente dejó 11 personas heridas y daños en al menos 38 inmuebles

Por Redacción PULSO

Septiembre 01, 2026 07:36 a.m.
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Nuevas imágenes muestran la magnitud de los daños ocasionados por la explosión de un coche bomba frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, registrada la noche del domingo.

Las fotografías exhiben vehículos calcinados, fachadas destruidas, ventanas quebradas y afectaciones en viviendas y negocios próximos a las instalaciones policiales.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, actualizó el saldo a 11 personas lesionadas, una de ellas en estado grave, así como 38 inmuebles y 11 vehículos dañados. Los primeros reportes habían contabilizado siete heridos. 

El artefacto explosivo fue colocado dentro de un automóvil particular con reporte de robo en Jalisco. La unidad fue estacionada frente a la comandancia y presuntamente detonada a distancia cuando una agente se acercó para inspeccionarla.

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El gobernador David Monreal Ávila señaló que una de las líneas de investigación relaciona el ataque con la detención de un presunto integrante de un grupo criminal ocurrida un día antes, aunque las investigaciones continúan.

La agresión forma parte de una serie de ataques con explosivos contra corporaciones policiales registrados en Zacatecas. El secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Medina Mayoral, informó que durante 2026 se han documentado 10 incidentes de este tipo, algunos mediante vehículos, minas terrestres y drones adaptados para transportar explosivos. 

Autoridades estatales y federales mantienen operativos en la región para localizar a los responsables y evaluar los daños estructurales ocasionados por la detonación.

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