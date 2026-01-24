logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Auto se estrella contra entrada a aeropuerto en Detroit y causa seis heridos

Seis personas resultan heridas tras choque de automóvil en Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne en Detroit. Conductor bajo custodia.

Por AP

Enero 24, 2026 05:37 p.m.
A
Auto se estrella contra entrada a aeropuerto en Detroit y causa seis heridos

DETROIT (AP) — Un automóvil se estrelló contra las puertas de entrada al Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne en Detroit el viernes por la noche, chocó contra un mostrador de boletos y causó seis heridos, según las autoridades.

El conductor fue detenido, indicó la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Wayne en un comunicado. Por el momento se desconocía la causa del siniestro y la policía del aeropuerto estaba investigando los hechos.

Los bomberos de aeropuerto atendieron a seis personas en el lugar.

Un video publicado en redes sociales mostraba un sedán azul de cuatro puertas parado, con el capó y el maletero abiertos, frente a los mostradores de Delta Air Lines en lo que parecía ser un vestíbulo de salidas.

Había vidrios y otros escombros esparcidos por el piso, y cinta una policial amarilla acordonaba la escena.

Las autoridades no revelaron por el momento el nombre de la persona que manejaba el vehículo.

