Auto se estrella contra entrada a aeropuerto en Detroit y causa seis heridos
Seis personas resultan heridas tras choque de automóvil en Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne en Detroit. Conductor bajo custodia.
DETROIT (AP) — Un automóvil se estrelló contra las puertas de entrada al Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne en Detroit el viernes por la noche, chocó contra un mostrador de boletos y causó seis heridos, según las autoridades.
El conductor fue detenido, indicó la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Wayne en un comunicado. Por el momento se desconocía la causa del siniestro y la policía del aeropuerto estaba investigando los hechos.
Los bomberos de aeropuerto atendieron a seis personas en el lugar.
Un video publicado en redes sociales mostraba un sedán azul de cuatro puertas parado, con el capó y el maletero abiertos, frente a los mostradores de Delta Air Lines en lo que parecía ser un vestíbulo de salidas.
Había vidrios y otros escombros esparcidos por el piso, y cinta una policial amarilla acordonaba la escena.
Las autoridades no revelaron por el momento el nombre de la persona que manejaba el vehículo.
