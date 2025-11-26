logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Avalan reforma para Ley de Desarrollo Sustentable de Cafeticultura

La Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura en México, reemplazando normativa obsoleta.

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 08:34 p.m.
A
Avalan reforma para Ley de Desarrollo Sustentable de Cafeticultura

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta recibida desde la Cámara de Senadores, para expedir una nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, la cual sustituye a la vigente desde 1972, calificada de "obsoleta".

Quedó avalada en lo general y particular, por 377 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios, además de una abstención.

"Esta nueva ley para objeto normar y fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización del café, establecer criterios para impulsar la calidad del producto en todas las fases de la cadena productiva, así como generar su integración, para garantizar que el café sea un producto básico y estratégico cuya producción contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria del país", señala el documento.

La aprobación de la nueva ley fue calificada de "histórica", debido a que desde la desaparición del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) en 1993, no existía ninguna política pública que normara el desarrollo cafetalero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La reforma crea mecanismos para obtener precios de referencia, impulsa el acceso a capacitación técnica, investigación e innovación tecnológica; reconoce al café como un producto estratégico, lo cual facilita la canalización de recursos públicos al sector; y establece principios de trazabilidad para conocer el origen y las condiciones del café que se consume.

Además, incentiva prácticas de comercio justo y sustentabilidad; refuerza la soberanía alimentaria, al tratar al café como un bien estratégico; y crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, donde productores, gobierno e industria podrán impulsar políticas públicas en la materia.

De igual forma se crea el Sistema Nacional de Información Cafetalera, una base de datos que permitirá dar seguimiento a los precios nacionales e internacionales.

Durante el debate, la diputada del PRI, Leticia Barrera Maldonado, dijo que "en México se produce uno de los mejores cafés del mundo y para competir es necesario ser referentes del café orgánico y de alta especialidad", mientras que el diputado Adrián González Naveda, del PT, consideró que el dictamen "es importante para el Sur-Sureste y los cafetaleros dado que se avanza en una reivindicación histórica para todas las personas que se involucran en las actividades del campo y de la producción cafetalera".

El diputado Carmelo Cruz Mendoza, de Morena, destacó que por primera vez en 53 años se abrogará una ley que no ha apoyado a los productores del campo: "Con la reforma se hará justicia a las personas que viven del campo y de la tierra".

Tras su aprobación, la minuta fue devuelta al Senado de la República.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avalan reforma para Ley de Desarrollo Sustentable de Cafeticultura
Avalan reforma para Ley de Desarrollo Sustentable de Cafeticultura

Avalan reforma para Ley de Desarrollo Sustentable de Cafeticultura

SLP

El Universal

La Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura en México, reemplazando normativa obsoleta.

Equipos de rescate recuperan cuerpos en Sumatra tras deslizamientos de tierra
Equipos de rescate recuperan cuerpos en Sumatra tras deslizamientos de tierra

Equipos de rescate recuperan cuerpos en Sumatra tras deslizamientos de tierra

SLP

AP

Deslizamientos de tierra y lluvias torrenciales causan estragos en Sumatra

Tragedia en Tai Po por incendio en Hong Kong
Tragedia en Tai Po por incendio en Hong Kong

Tragedia en Tai Po por incendio en Hong Kong

SLP

AP

El incendio en Hong Kong deja un rastro de destrucción en Tai Po, con un bombero entre las víctimas.

Reducción histórica de la pobreza en América Latina en 2024 según estudio de la Cepal
Reducción histórica de la pobreza en América Latina en 2024 según estudio de la Cepal

Reducción histórica de la pobreza en América Latina en 2024 según estudio de la Cepal

SLP

AP

El informe de la Cepal destaca la disminución de la pobreza en América Latina en 2024, aunque persisten desafíos.