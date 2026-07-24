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Avanza Trump con nuevos aranceles

Sigue adelante con la imposición de 2 dígitos a 60 países ante el vencimiento de sus privilegios

Por AP

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Avanza Trump con nuevos aranceles
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      WASHINGTON.- El presidente Donald Trump sigue adelante con la imposición de nuevos aranceles de dos dígitos a decenas de socios comerciales de EU, justo antes del viernes, fecha en que vencen los gravámenes provisionales que impuso tras sufrir una dolorosa derrota en la Corte Suprema.

      Estados Unidos impondrá aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países que representan el 99% de las importaciones de Estados Unidos, tras acusarlos de haber aplicado de manera insuficiente las prohibiciones sobre bienes producidos mediante trabajo forzoso.

      "Estados Unidos tiene desde hace casi un siglo una prohibición de importaciones vinculadas al trabajo forzoso y la aplicación rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. "La medida de hoy empezará a corregir lo que es a la vez un abuso de derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todas partes".

      Los nuevos aranceles entrarán en vigor justo cuando expiren los aranceles temporales mundiales del 10% a las 12:01 de la mañana del viernes. Trump recurrió a esos impuestos temporales después de que la Corte Suprema anulara en febrero sus aranceles más grandes y audaces.

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      Ahora, el mandatario recurre a aranceles más duraderos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite que el presidente imponga gravámenes a las importaciones, así como otras sanciones contra países que se determinan que incurren en prácticas comerciales "injustificables", "irrazonables" o "discriminatorias". Trump utilizó la Sección 301 para imponer altos aranceles a China en su primer mandato, y estos sobrevivieron a impugnaciones judiciales.

      Es probable que vengan más aranceles en virtud de la Sección 301: la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha iniciado una investigación para determinar si 16 países —que representan el 70% de las importaciones de Estados Unidos— han sobreproducido bienes, haciendo bajar los precios y colocando a las empresas de Estados Unidos en desventaja en los mercados globales. El gobierno aún no ha concluido esa investigación.

      Trump, quien sostiene que los aranceles elevados reactivarán la fabricación estadounidense, revirtió el año pasado décadas de política de Estados Unidos que favorecía aranceles más bajos y un comercio cada vez más libre.

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