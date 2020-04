Bajan los nuevos casos locales en China y también los llegados del exterior

Los nuevos casos de coronavirus bajaron el jueves en China hasta 26, quince de ellos procedentes del exterior, frente a los 46 y 34 respectivamente registrados el día anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.



De esta forma, el país asiático mantiene la reducción iniciada el martes de los llamados casos "importados", después de que en los tres días anteriores se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.



El pasado 11 de abril se diagnosticaron 97 casos "importados" de los 99 totales; el 12, 98 de 108; y el 13, 86 de los 89 totales mientras que el martes esta cifra bajó a más de la mitad y se contabilizaron 36 de 46.



Hoy se anunció que en las últimas 24 horas se registraron 11 nuevos contagios a nivel local, cinco en la provincia meridional de Cantón, tres en la septentrional de Heilongjiang, fronteriza con Rusia, dos en Shandong (este) y uno en Liaoning (noreste).



No se produjo ningún nuevo fallecimiento, 52 pacientes fueron dados de alta y se redujeron 6 casos graves, mientras que 412 contactos cercanos a los infectados que estaban en observación médica dejaron de vigilarse.



El total de casos confirmados procedentes del exterior se sitúa en 879, 45 de ellos en estado grave.



Los infectados "activos" en el país son ahora 1.081, 89 de ellos en estado grave, entre el total de 82.367 casos registrados desde el inicio de la enfermedad de los que 77.944 han sido dados de alta y 3.342 han muerto.



Se han rastreado un total de 722.009 contactos cercanos a los infectados de los que 8.970 contactos cercanos continúan todavía bajo observación médica.



En el foco de la pandemia de la provincia de Hubei no se detectaron nuevos contagios, 17 pacientes fueron dados de alta y no se produjo ningún nuevo fallecimiento.



En esta provincia permanecen activos 129 casos, todos ellos en la capital Wuhan, 32 de ellos en estado grave.



Respecto a las infecciones asintomáticas, se contabilizaron 66 nuevos casos, tres de ellos procedentes del extranjero. Un total de 1.038 personas infectadas sin síntomas permanecen bajo observación médica.



En Hong Kong los casos se elevan a 1.017 con cuatro muertes y en Taiwán, que Pekín considera una provincia rebelde, se contabilizan un total de 395 casos y 6 muertes.



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).