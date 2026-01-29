Bajas de la guerra en Ucrania, en 2 millones

Kiev, Ucrania.- El número de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos de la guerra entre Rusia y Ucrania podría alcanzar los 2 millones para la primavera, y Rusia sería el país con el mayor número de muertes de tropas registradas de cualquier potencia importante en cualquier conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial, según un nuevo informe.

El informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) se publicó menos de un mes antes del cuarto aniversario del ataque de Moscú a Ucrania. Las autoridades dijeron el miércoles que dos personas murieron en las afueras de Kiev después de que ataques rusos impactaran en un bloque de apartamentos, y al menos nueve personas resultaron heridas en ataques separados en las ciudades ucranianas de Odesa y Kryvyi Rih y en la región de Zaporiyia, en la línea del frente.

En el informe del CSIS, publicado el martes, se indica que Rusia sufrió 1,2 millones de bajas, entre ellas, hasta 325.000 muertes de tropas, entre el inicio de la invasión a gran escala iniciada por Moscú en febrero de 2022 y diciembre de 2025.

"A pesar de las afirmaciones de que existe un impulso en el campo de batalla en Ucrania, los datos muestran que Rusia paga un precio extraordinario para obtener ganancias mínimas y está en declive como una potencia importante", se indica en el informe.

"Ninguna potencia importante ha sufrido cifras de bajas o muertes cercanas a estas en ningún conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial", se añade.

Se calcula que Ucrania, con un ejército y población más pequeña, habría sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas, entre ellas, hasta 140.000 muertes.