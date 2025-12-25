Belén revive el espíritu navideño

Belén, Cisjordania.- Miles de personas acudieron a la Plaza del Pesebre en Belén en la víspera de Navidad, mientras familias anunciaban un muy necesario impulso al espíritu navideño. El gigantesco árbol de Navidad que estuvo ausente durante la guerra entre Israel y Hamás por fin regresó.

La ciudad donde los cristianos creen que nació Jesús canceló las celebraciones navideñas los últimos dos años. En su lugar, la Plaza del Pesebre presentó una escena del nacimiento del niño Jesús rodeado de escombros y alambre de púas en homenaje a la situación en Gaza.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, el principal líder católico en Tierra Santa, dio inicio a las celebraciones de este año durante la tradicional procesión de Jerusalén a Belén, convocando a "una Navidad llena de luz".

Al llegar a la Plaza del Pesebre, Pizzaballa dijo que portaba saludos de la pequeña comunidad cristiana de Gaza, donde celebró una misa previa a la Navidad el domingo. En medio de la devastación, vio un deseo de reconstruir.

"Nosotros, todos juntos, decidimos ser la luz, y la luz de Belén es la luz del mundo", dijo ante miles.

A pesar del ambiente festivo, el impacto de la guerra en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, es agudo, especialmente en Belén, donde un 80% de los residentes de la ciudad, de mayoría musulmana, dependen de negocios relacionados con el turismo, según el gobierno local.

La gran mayoría de las personas que celebraban eran residentes locales, con solo un puñado de extranjeros. Pero algunos residentes dijeron que están comenzando a ver signos de cambio a medida que el turismo regresa lentamente a la zona.

Había Santa Clauses por todas partes mientras el desfile tradicional regresaba a Nazaret en el norte de Israel, reverenciado por los cristianos como el lugar donde el arcángel Gabriel anunció a María que daría a luz a Jesús.

La ciudad en la cima de la colina se llena de niños. Algunos protagonizaron escenas de nacimiento en vivo, y otros se alinearon en la ruta esperando carrozas y dulces bajo un sol brillante y cálido.