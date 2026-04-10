Benjamín Netanyahu autoriza una negociación con Líbano

Dubái, EAU.- En lo que representa un posible impulso para un alto el fuego en Oriente Medio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que autorizó negociaciones directas "lo antes posible" con Líbano destinadas a desamar a la milicia de Hezbolá y establecer relaciones entre ambas naciones.

Los dos países han estado técnicamente en guerra desde que Israel fue establecido en 1948, y Netanyahu subrayó más tarde que no había un alto el fuego entre ellos. En una declaración en video, dijo que Israel seguirá atacando a Hezbolá hasta que se restablezca la seguridad en el norte de Israel.

No hubo una respuesta inmediata de Líbano. Pero se espera que las negociaciones entre Israel y Líbano comiencen la próxima semana en el Departamento de Estado en Washington, según un funcionario estadounidense y una persona familiarizada con los aviones, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.

La perspectiva de conversaciones parecía reforzar el alto el fuego tentativo en la guerra con Irán que se tambaleaba por el bombardeo de Israel contra Beirut, el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si las conversaciones pueden encontrar puntos en común.

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Israel ha librado múltiples guerras y lanzado varias invasiones a lo largo de los años, y apenas el mes pasado envió tropas en respuesta al fuego de Hezbolá contra comunidades israelíes en la frontera norte.

El inicio de conversaciones de paz directas es un logro significativo, aunque alcanzar un acuerdo será difícil tras décadas de hostilidades, la presencia de Hezbolá y desacuerdos de largos datos sobre la frontera terrestre.