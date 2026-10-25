Bombardeos en Yemen provocan 12 muertos

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Saná, Yemen.- Al menos 12 personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron este sábado en bombardeos atribuidos a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra barrios residenciales y una fábrica de cemento a las afueras de la capital del Yemen, Saná, de acuerdo con las autoridades de los rebeldes hutíes.

La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los insurgentes, informó de que al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque aéreo que alcanzó una vivienda en el suburbio de Asir, al oeste de Saná, mientras que otras ocho fallecieron en otro bombardeo contra una fábrica de cemento en Hamdan, al noroeste de la capital.

Según el medio, tres ataques aéreos tuvieron como objetivo las viviendas de los trabajadores de la fábrica, donde residen más de diez familias, y las víctimas son en su mayoría mujeres y niños.

Estas acciones se producen en medio de una escalada del conflicto entre los rebeldes aliados de Irán y las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, respaldado por la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí que interviene en la guerra del país desde 2015.

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En septiembre, los hutíes lanzaron una gran ofensiva para capturar la costa suroccidental yemení del mar Rojo, algo que reactivó el conflicto iniciado en 2014 y que había permanecido encallado desde 2022, cuando las partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego mediado por la ONU que se mantuvo en gran medida hasta este año.