Border Patrol refuerza el muro fronterizo en Tijuana

Ante el incremento de cruces irregulares de personas no documentadas de México hacia Estados Unidos, la patrulla fronteriza (Border Patrol, en inglés) intensificó trabajos de vigilancia y reforzamiento en los muros de Tijuana.

Desde el pasado 20 de enero, incluso antes del anuncio de Donald Trump sobre las rígidas medidas impuestas contra la migración, maquinaria de autoridades migratorias estadounidenses empezó labores para reconstruir las vallas del muro en lugares donde no eran tan altas, alambre de púas en zonas en que, presuntamente, se registran varios intentos de cruce al día y la reinstalación de las paredes metálicas en áreas que estaban en deterioro.

"Los trabajos empezaron el 20 de enero, antes de que Donald Trump fuera presidente. En la madrugada llegaron las máquinas y a nosotros se nos pidió que en toda el área del muro hiciéramos guardias para detectar personas que estén tratando de cruzar, que son muchas al día, recibimos muchos reportes", explicó a EL UNIVERSAL un agente de la Guardia Nacional que prefirió no mencionar su nombre.

- Les recomendamos que no pasen, pero no los perseguimos: GN

A cualquier persona que se acerca a unos metros del muro se le pide su identificación para descartar que se trate de un intento de cruce irregular. El perímetro de las avenidas Internacional y Escénica se mantiene permanentemente custodiado por elementos de seguridad estatal y la GN.

Sin embargo, en los últimos días se hizo viral un video en el que un grupo de migrantes, a plena luz del día, logró saltar el muro con ayuda de una escalera metálica.

"Al día hay varios reportes, pero es difícil prever en dónde va a pasar porque es muy rápido. La gente viene con coyotes que ya traen las escaleras y lo hacen rápido. Nosotros solo podemos intervenir en recomendarles que no crucen, que es peligroso, pero no los perseguimos, ni lo evitamos", reveló el joven.