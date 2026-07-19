Buscan declaratoria para el Monte Olimpo

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LITOCHORO, Grecia.- Cubierto de nieve durante gran parte del año, el monte Olimpo, hogar mitológico de los 12 dioses olímpicos de la antigua Grecia, ha capturado la imaginación a lo largo de los milenios. Alzándose hasta los 2.918 metros desde una base prácticamente al nivel del mar, los antiguos griegos creían que el trono de Zeus, rey de los dioses, se alzaba en la más alta de sus escarpadas cumbres, a menudo envueltas en niebla.

Ahora, los griegos de hoy esperan que su montaña más alta sea incorporada a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como sitio mixto cultural y natural. La candidatura se debatirá cuando el Comité del Patrimonio Mundial se reúna en Busan, Corea del Sur, desde el domingo hasta el 29 de julio.

"El Olimpo es nuestra vida. Es el lugar en el que crecimos", declaró Evagelos Geroliolios, alcalde de Dion-Olympus, con sede en Litochoro, la principal localidad de la montaña. "Es el lugar que vemos todos los días, pero al mismo tiempo también es un lugar que lleva consigo mito, historia, biodiversidad, una belleza extraordinaria y un enorme peso cultural".

Pocos lugares son tan centrales en la mitología griega antigua como el monte Olimpo. Se decía que fue allí donde Zeus inició su corte tras derrocar a su padre, Cronos, en una guerra de 10 años que puso fin al reinado de los Titanes.

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El interés por el Olimpo podría recibir otro impulso con el estreno en salas esta semana de "La Odisea" de Christopher Nolan, una nueva adaptación del poema épico de Homero, en la que la montaña sirve como hogar de Zeus y de los dioses olímpicos que influyen en el viaje de Odiseo.

En una de las cumbres más bajas del Olimpo, las excavaciones han descubierto un santuario al aire libre, con los hallazgos más antiguos fechados en el periodo helenístico, que se expandió desde el 323 a. C. hasta el 30 a.m. C. Según la candidatura original de Grecia ante la UNESCO, se cree que el santuario es uno mencionado por el filósofo e historiador antiguo Plutarco, quien en el siglo II escribió sobre procesiones a una de las cumbres del Olimpo para realizar sacrificios de animales a Zeus.