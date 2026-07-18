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Ataques israelíes en Ciudad de Gaza dejan nueve muertos

El Hospital Shifa recibió cuerpos y heridos tras bombardeos en barrios Nasr y Zeitoun.

Por AP

Julio 18, 2026 07:21 p.m.
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Ataques israelíes en Ciudad de Gaza dejan nueve muertos
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      DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Ataques israelíes contra Ciudad de Gaza mataron al menos a nueve palestinos, incluyendo tres menores, informaron autoridades hospitalarias el sábado.

      Ataques israelíes en Ciudad de Gaza

      Mohammed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, adonde fueron trasladados los cuerpos, indicó que un ataque contra un apartamento en el barrio de Nasr mató al menos a cinco personas, entre ellas niños y adolescentes, de entre 8 y 18 años. Señaló que otras seis personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores cuyas edades oscilan entre 8 y 16 años.

      El ejército israelí afirmó que atacó infraestructura de Hamás y que había localizado a milicianos de Hamás en la zona, sin ofrecer más detalles.

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      Detalles confirmados sobre los ataques

      Otro ataque israelí impactó a un grupo de personas en el barrio de Zeitoun, matando a cuatro e hiriendo de gravedad a otra, informaron autoridades sanitarias.

      El ejército israelí aseveró que atacó a un "terrorista de Hamás" y que estaba investigando los resultados del atentado.

      Los palestinos han reportado un aumento en la magnitud de los ataques israelíes en todo el enclave en los últimos días.

      Pese a un acuerdo de alto el fuego firmado en octubre entre Israel y el grupo miliciano Hamás, Israel aún lleva a cabo ataques casi a diario en todo el territorio. Afirma que está atacando a Hamás y a otros milicianos que representan una amenaza. Hamás e Israel se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego.

      Al menos 1.127 palestinos, incluidos al menos 260 niños, han muerto desde el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza. Cinco soldados israelíes han muerto en ese periodo.

      El ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por milicianos encabezados por Hamás, que desencadenó la guerra, mató a unas 1.200 personas en Israel y dejó a otras 251 tomadas como rehenes. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a 73.250 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

      El Ministerio forma parte del gobierno encabezado por Hamás y cuenta con personal de profesionales médicos que mantienen registros detallados, considerados en general fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

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