Deslave en Chongqing deja ocho muertos y 34 desaparecidos

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CHONGQING, China (AP) — Los equipos de rescate se apuraban el sábado para encontrar sobrevivientes tras un deslave en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, que causó al menos ocho fallecidos y 34 desaparecidos.

Detalles confirmados del deslave en Chongqing

El alud ocurrió en el condado Pengshui el viernes por la mañana, en las afueras del municipio de Chongqing, cuando enormes cantidades de rocas y tierra se deslizaron por una ladera y sepultaron más de 10 edificios residenciales, reportó la televisora estatal CCTV. Diez personas fueron rescatadas y trasladadas al hospital, y más de 1,100 han sido reubicadas.

Fotos y videos de The Associated Press mostraron que una de las rocas desprendidas parecía ser más grande que un edificio de varios pisos, con escombros esparcidos por el terreno escarpado. Uno de los inmuebles dañados tenía la parte superior aplastada y se vio un automóvil medio enterrado cerca de otro.

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El deslizamiento contenía alrededor de 18 mil metros cúbicos (635,500 pies cúbicos) de rocas y escombros, y la roca individual más grande era de unos 3 mil metros cúbicos (106.000 pies cúbicos), declaró Wang Chuanjun, jefe de Planificación y Recursos Naturales del condado Pengshui, en una conferencia de prensa el viernes.

Acciones de la autoridad y condiciones climáticas

CCTV publicó que lluvias persistentes azotaron Pengshui desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado, y que una estación meteorológica recogió 19.2 centímetros (casi 8 pulgadas) de lluvia. El clima inestable hizo más difícil la operación de rescate, agregó. A medida que la lluvia amainó ligeramente, los equipos de rescate ingresaron al lugar para realizar inspecciones en el área de los edificios colapsados y de la ribera del río.

Conforme se realizaban las labores de rescate en un lado de las enormes rocas, los equipos tendrán que inspeccionar más adelante la parte que queda debajo, donde podrían enfrentar el riesgo de sufrir lesiones si los peñascos se vuelven inestables y se deslizan, reportó CCTV. Una vez que concluya la búsqueda alrededor de las piedras, los equipos las perforarán y llenarán los agujeros con explosivos para fragmentarlas, añadió.

Además del despliegue de excavadoras, un video de CCTV mostró a un perro de búsqueda ladrando para advertir a un rescatista sobre señales de vida.

Voluntarios se desplazaron en motocicletas para entregar suministros a los rescatistas y a algunos residentes varados. Otros residentes en Pengshui dijeron que el suministro de agua a sus hogares sólo estaba disponible en ciertos intervalos.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China asignó el sábado un fondo de ayuda de 30 millones de yuanes (4.4 millones de dólares) para apoyar la reparación de infraestructura y de instalaciones de servicios públicos tras el desastre.

El deslave, provocado por las lluvias, se produjo cerca de un tramo del río Wujiang, que atraviesa montañas kársticas salpicadas de pequeños pueblos y terrazas.

El condado Pengshui se ubica en la parte sureste de Chongqing y limita con las provincias de Hubei y Guizhou.