Cae avioneta en Colombia; hay 15 fallecidos

Bogotá, Col.- Las autoridades colombianas confirmaron el miércoles la muerte de 15 personas a bordo de una avioneta que se precipitó a tierra en la zona rural del departamento de Norte de Santander, en el noreste del país. Entre las víctimas fue reportado un congresista.

Satena, la aeronave estatal que operaba el vuelo, indicó que la ubicación de la aeronave accidentada fue reportada por el presidente de la junta de acción comunal de Curasica, por lo que encargaron una comisión de rescate.

"Una vez ubicada la aeronave en sitio, las autoridades confirmaron de manera lamentable que no hubo sobrevivientes", señaló el Ministerio de Transporte en un comunicado. La Aeronáutica Civil indicó que iniciará una investigación para determinar las causas.

La aeronave de matrícula HK4709 despegó a las 11:42 de la mañana, hora local, desde el aeropuerto de Cúcuta, capital del departamento, con destino a Ocaña, un municipio rodeado de montañas, en un vuelo directo que suele durar aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, el último contacto de la aeronave con el control de tráfico aéreo se registró pocos minutos después del despegue, según informó en un comunicado Satena.

La avioneta transportaba dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien representaba a las víctimas del conflicto armado interno de su región, según confirmó la confirmación.

El Partido de la U, al que pertenecía Quintero, lamentó su muerte y resaltó que "fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio".

Quintero, de 36 años, era un defensor reconocido de los derechos humanos en Catatumbo, la convulsa región fronteriza con Venezuela de donde era oriundo y donde ocurrió el accidente. Abogado de profesión, fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del pueblo en Ocaña, por tanto encargado de velar por los derechos de la población, donde operan varios grupos armados.

En 2022 fue elegido como uno de los 16 representantes en la cámara baja que buscarían dar representación política a las más de nueve millones de víctimas, unas curules que fueron fruto del acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.