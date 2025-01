Cae líder del Tren de Aragua en redadas en Nueva York

Un presunto líder de la violenta organización criminal Tren de Aragua fue detenido este martes, durante una redada realizada al amanecer en Nueva York, informó el diario The New York Post, que citó a fuentes policiales.

Según el medio estadounidense, el detenido es Anderson Zambrano-Pacheco, de 25 años, quien fue arrestado por agentes de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un edificio de apartamentos de Ogden Avenue en El Bronx en las primeras horas. El edificio se ubica frente a la Escuela Highbridge.

El Post señala que Zambrano es un líder del Tren de Aragua, al que el presidente Donald Trump declaró "organización terrorista", y tenía una orden de detención en Colorado por una serie de cargos, entre ellos secuestro, robo y amenazas.

Según este medio, todo indica que Zambrano-Pacheco sería uno de los sospechosos fuertemente armados que fueron grabados en un video de vigilancia cuando entró por la fuerza en un departamento de Aurora, a las afueras de Denver, en agosto pasado.

Estas imágenes, junto con reportes adicionales de presencia del Tren de Aragua en Aurora incrementaron la preocupación en Estados Unidos respecto de esta banda criminal que surgió en una cárcel de Venezuela y que ha extendido sus redes en Sudamérica y, en los últimos meses, en suelo estadounidense.

La madrugada del domingo, la Agencia Antidrogas (DEA), en colaboración con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias, desmanteló una fiesta clandestina en el condado Adams, en Aurora, que resultó en la detención de 49 personas. Las autoridades señalaron que muchos de los detenidos son parte del Tren de Aragua.

Durante la redada, se confiscaron armas, parafernalia de drogas, miles de dólares en efectivo y un cajero automático de criptomonedas.

El Post dijo que no está claro cuándo llegó Zambrano-Pacheco a la Gran Manzana.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, encabezó el operativo de hoy en Nueva York.

"Seguiremos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura", escribió Noem en X, junto con un video que mostraba a una persona detenida a quien calificó de "delincuente extranjero acusado de secuestro, agresión y robo con allanamiento de morada". No estaba claro si el sospechoso era Pacheco.

El Post compartió una foto de Anderson Zambrano-Pacheco.

Algunos vecinos confirmaron al Post haber visto a Pacheco por allí, mientras que otros señalaron que en el piso asaltado también vivían una mujer y varios niños.

"Se mudaron en septiembre u octubre del año pasado. Fueron muy cooperativos, muy amistosos", dijo al medio Emanuel Joseph, de 64 años, que vive al otro lado del pasillo.