Cambio climático reduce oxígeno en ríos
WASHINGTON.- El calentamiento global está provocando que los ríos pierdan oxígeno gradualmente, lo que amenaza a los peces y otras especies acuáticas, de acuerdo con nuevo estudio.
Investigadores en China utilizaron satélites e inteligencia artificial para rastrear y analizar los niveles de oxígeno en más de 21.000 ríos de diversas partes del mundo desde 1985. Encontraron que los niveles de oxígeno han disminuido un promedio del 2,1% desde 1985, según un estudio publicado el viernes en la revista científica Science Advances. Puede que no parezca mucho, pero el efecto es acumulativo y, si esta tendencia continúa o se acelera, los ríos del este de Estados Unidos, India y las zonas tropicales podrían perder suficiente oxígeno para finales de siglo como para asfixiar a algunos peces y crear zonas muertas, dice el estudio.
Los principios básicos de la química y la física indican que el agua más caliente retiene menos oxígeno, explicaron los científicos. El agua a mayor temperatura, la cual es consecuencia del cambio climático provocado por el ser humano, libera más oxígeno a la atmósfera.
Si la tasa de pérdida de oxígeno continúa al ritmo actual, los ríos del mundo perderán, en promedio, un 4% adicional.
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