Segob llama a transportistas a evitar bloqueos en movilización del 20 de mayo
Segob, a través del subsecretario César Yáñez, mantiene mesas de trabajo abiertas para atender las demandas de transportistas.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Ante la convocatoria para este miércoles 20 de mayo a una mega movilización de "sectores vulnerables e ignorados" en la Ciudad de México, convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a no afectar a terceros.
Segob llama a transportistas a evitar bloqueos
"La Secretaría de Gobernación hace un llamado respetuoso para que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos o acciones que interrumpan el libre tránsito, el abasto, la actividad económica y la vida cotidiana de la población", dijo.
Dicha dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, indicó que reconoce el derecho a la libre manifestación y reiteró "la importancia de garantizar la convivencia de los derechos de todas y todos, privilegiando el diálogo, la responsabilidad y la atención institucional".
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Coordinación y diálogo con transportistas
Señaló que partir de las diferentes mesas de trabajo que se han desarrollado con dichos sectores, el subsecretario César Yáñez mantiene abiertos los canales de comunicación y coordinación institucional para dar seguimiento a los planteamientos, construir alternativas de atención y avanzar en soluciones dentro del ámbito de competencia de las dependencias correspondientes.
¿Cuándo y dónde es la marcha?
La ANTAC convocó a una mega movilización en la Ciudad de México este miércoles 20 de mayo a las 09:00 horas, para salir del Ángel de la Independencia.
Llamó a unirse a su movilización a "sectores vulnerables e ignorados" como madres buscadoras, sector educativo, sector salud, campesinos, pensionados, productores y sociedad civil organizada.
También a viudas y huérfanos de operadores y transportistas.
"¡Todos juntos en una sola voz! ¡Por la dignidad y los derechos del pueblo trabajador!", señalaron los transportistas.
En abril pasado, la Segob informó que sostuvo una reunión con transportistas que exigían el cumplimiento de sus demandas, tras distintas mesas de negociación el año pasado y el cierre de la dependencia con candados y cadenas.
Semanas atrás, el gobierno de México reiteró su voluntad de mantener la coordinación institucional y las mesas de trabajo necesarias para avanzar en la atención de sus planteamientos.
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