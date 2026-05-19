"FESTIVAL DEL ASADO"
REÚNE A SOCIOS DEL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS
Galeria
El tradicional Festival del Asado que organizó el Club Campestre de San Luis, se realizó con gran éxito.
Cientos de socios participaron en la celebración, que reunió a los más expertos parrilleros en cocinar exquisita carne en diferentes variedades.
Con el sazón, sabor y la calidad de los productos que utilizaron los participantes para cocinar, los comensales, disfrutaron del arte culinario, en un encuentro que suma ya tres años de realizarse.
El cálido ambiente cautivó a la concurrencia, en una fiesta de ¡gran alegría! y una estupenda convivencia entre familias y amigos.
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