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"FESTIVAL DEL ASADO"

REÚNE A SOCIOS DEL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
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El tradicional Festival del Asado que organizó el Club Campestre de San Luis, se realizó con gran éxito.

Cientos de socios participaron en la celebración, que reunió a los más expertos parrilleros en cocinar exquisita carne en diferentes variedades.

Con el sazón, sabor y la calidad de los productos que utilizaron los participantes para cocinar, los comensales, disfrutaron del arte culinario, en un encuentro que suma ya tres años de realizarse.

El cálido ambiente cautivó a la concurrencia, en una fiesta de ¡gran alegría! y una estupenda convivencia entre familias y amigos.

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