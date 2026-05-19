Bomberos anuncian megacompra histórica de insumos

Por primera vez, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos adquirió una gran cantidad de equipo, en lo que fue calificado como "una compra histórica" de más de 5 millones de pesos, informó Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos.

El equipo ya era necesario, debido a que incendios de gran magnitud, como los ocurridos en las tarimeras, en la empresa de polímeros, en la vidriera y en otros puntos, han representado gastos aproximados de hasta 100 mil pesos.

Además, buscarán generar nuevos mecanismos de recaudación para reforzar y garantizar la sostenibilidad de la institución.

El equipo adquirido incluye máscaras de respiración autónoma, equipos para combate de incendios, herramientas para atender incendios forestales y de pastizales, diversas herramientas, uniformes de diario, motosierras, mangueras y aditamentos para su uso.

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Todo el equipo adquirido representa un valor aproximado de más de 6 millones de pesos.

El presidente del Patronato calificó la adquisición como "una compra atípica".

"Se trata de una compra que no se realiza cada año y que estamos concretando ahora", señaló.

Agregó que, para el segundo semestre de 2026, esperan encontrar mecanismos junto con el sector empresarial, particularmente con los organismos empresariales, para facilitar a industriales y empresarios los procesos de donación al Cuerpo de Bomberos.

También indicó que buscan fomentar una cultura de donación entre la iniciativa privada.