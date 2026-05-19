Dallas cubre mural de ballenas por Mundial 2026

DALLAS (AP) — Mientras Dallas redobla esfuerzos para albergar con éxito partidos del Mundial, una remodelación está causando descontento: la repentina desaparición de un querido mural gigante en el centro de la ciudad, que muestra ballenas nadando.

Impacto en la comunidad

"Veo ese mural casi todos los días camino a la escuela y luego un día lo estaban cubriendo con pintura", lamentó Katy Rose Cusick. "Y fue increíblemente impactante para mí que eso pudiera pasar tan rápido".

Este mes se han realizado trabajos para pintar encima del mural que ha adornado dos paredes completas de un estacionamiento durante casi 30 años, para dar paso a una obra de arte relacionada con los próximos partidos del Mundial.

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Wyland, el artista que creó el mural, señaló en un comunicado que su destrucción lo ha dejado "profundamente desalentado".

"Cuando una pieza que ha tenido significado para generaciones puede ser borrada sin diálogo, plantea serias preguntas sobre cómo valoramos el arte público, a los artistas y a las comunidades a las que estas obras fueron creadas para servir", manifestó Wyland.

Cusick y Joshua Hurston, estudiantes de último año en una preparatoria local de artes escénicas y visuales, iniciaron una petición en Change.org con la esperanza de crear conciencia para proteger la historia y el arte.

La petición ha reunido hasta ahora cientos de firmas, incluidas las de quienes guardan gratos recuerdos de haber visto el mural cuando eran niños.

"Si no podíamos salvar necesariamente el mural, al menos podemos asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir", señala la petición.

Acciones de la autoridad

Un portavoz del comité organizador de la Copa del Mundo en la zona indicó en un comunicado que esperaba con interés "presentar una nueva pieza que capture este momento histórico actual y refleje la energía, la unidad y el espíritu global que rodean al Mundial 2026".

Agregó que se preservará una "parte" del mural de Wyland "como un homenaje a su impacto duradero en la ciudad".

Dallas alberga más partidos del Mundial que cualquiera de las otras subsedes del evento coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, con nueve encuentros programados en el AT&T Stadium, en el suburbio de Arlington, casa de los Cowboys de Dallas de la NFL.

El recinto, con techo retráctil, se llamará Dallas Stadium durante el Mundial.

Downtown Dallas Inc. informó en un comunicado que formó parte de las conversaciones iniciales sobre el mural y confirmó que no era parte de la colección de arte público de la ciudad antes de presentar al comité organizador del Mundial con los propietarios del edificio.

Un portavoz de los dueños del inmueble, Slate Asset Management, explicó que Downtown Dallas Inc. y el comité organizador se acercaron a ellos a principios de este año a fin de plantear la donación del muro para una nueva instalación de arte público de un autor local.

El mural, titulado "Whaling Wall 82", fue inaugurado en 1999. Wyland ha pintado más de 100 murales similares, conocidos como Whaling Walls, en todo el mundo como parte de su misión de conservación de la vida oceánica.

"Esto era más que pintura sobre una pared: era parte de mi trabajo, junto con la Fundación Wyland, para unir a la gente a fin de proteger nuestros océanos y el agua limpia", recalcó.