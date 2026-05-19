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Obreros de Aquismón hallan figura con apariencia de Virgen de Guadalupe

El descubrimiento generó la suspensión momentánea de los trabajos en la obra.

Por El Universal

Mayo 19, 2026 09:34 p.m.
A
Obreros de Aquismón hallan figura con apariencia de Virgen de Guadalupe

Obreros que participaban en una obra carretera en el municipio de Aquismón aseguraron haber encontrado una figura con apariencia religiosa marcada sobre una roca gigante, situación que ha generado sorpresa y curiosidad entre habitantes de la Huasteca potosina.

¿Cómo ocurrió el hallazgo en Aquismón?

El descubrimiento ocurrió en la zona conocida como Las Golondrinas, mientras los obreros realizaban labores de excavación como parte de los trabajos de construcción en el área.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, uno de los trabajadores observó una silueta peculiar sobre la piedra y, al acercarse junto con sus compañeros, identificaron una figura que asociaron con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

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Reacciones y consecuencias tras el hallazgo

Tras el hallazgo, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, provocando que habitantes y curiosos acudieran al sitio para observar la roca.

Según versiones compartidas por los propios trabajadores, el descubrimiento generó tal impacto que las labores fueron detenidas momentáneamente mientras las personas presentes observaban la figura.

El caso ha provocado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, donde algunos consideran el hallazgo como una manifestación religiosa, mientras que otros señalan que podría tratarse de una formación natural en la piedra.

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