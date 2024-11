Desafíos y soluciones en la lucha contra el cambio climático

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — Por tercer año consecutivo, los esfuerzos para combatir el cambio climático no han reducido las proyecciones sobre cuánto se calentará el mundo, según un análisis publicado el jueves mientras los países se reúnen en otra ronda de conversaciones para frenar el calentamiento.

En las conversaciones sobre el clima de Naciones Unidas, celebradas en Bakú, Azerbaiyán, las naciones intentan establecer nuevos objetivos para reducir las emisiones de gases que atrapan el calor y determinar cuánto pagarán las naciones ricas para ayudar al mundo con esa tarea.

Sin embargo, la Tierra sigue camino de calentarse 2,7 grados Celsius (4,9 grados Fahrenheit) desde la era preindustrial, según Climate Action Tracker, un grupo de científicos y analistas que estudian las políticas gubernamentales y traducen eso en proyecciones de calentamiento.

Novedades recientes en China y Estados Unidos probablemente empeorarán un poco las perspectivas.

Si las emisiones siguen aumentando y las proyecciones de temperatura dejan de reducirse, la gente debería preguntarse si las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas conocidas como COP están haciendo algún bien, dijo Bill Hare, CEO de Climate Analytics.

"Hay muchas cosas positivas aquí, pero en la cuestión general de hacer cosas de verdad para reducir las emisiones (...) a mí me parece que no funciona", dijo Hare.

La acción climática se ve sofocada por los mayores emisores

El mundo ya se ha calentado 1,3 ºC (2,3 ºF) por encima de la era preindustrial. Eso está cerca del límite de 1,5 ºC (2,7 ºF) que los países acordaron en la cumbre climática de 2015 en París. Los científicos climáticos dicen que el calentamiento atmosférico debido principalmente a la quema de combustibles fósiles por parte de la humanidad, está provocando un clima cada vez más extremo y dañino, lo que incluye sequías, inundaciones y calor peligroso.

Climate Action Tracker hace proyecciones bajo varios escenarios diferentes, y en algunos casos, estas están aumentando ligeramente.

"Esto se ve muy impulsado por China", dijo Sofia Gonzales-Zuñiga de Climate Analytics. Aunque las emisiones de China, que crecen con rapidez, empiezan a estabilizarse, están alcanzando un pico más alto de lo anticipado, señaló.

Otro factor próximo aún no incluido en los cálculos son las elecciones en Estados Unidos. Un gobierno de Trump que revierta las políticas climáticas en la Ley de Reducción de la Inflación y lleve a cabo el plan conservador Proyecto 2025 agregaría 0,04 ºC (0,07 ºF) a las proyecciones de calentamiento, dijo Gonzales-Zuñiga. No es mucho, pero podría ser más si otras naciones lo utilizan como excusa para hacer menos, dijo. Y una reducción en la ayuda financiera estadounidense también podría repercutir aún más en las perspectivas futuras de temperatura.

"Para Estados Unidos, es un retroceso", dijo Hare. Al menos China tiene un futuro más optimista con una posible gran caída en las emisiones futuras, apuntó.

"Ya deberíamos estar viendo que las emisiones (globales) disminuyan" y no es el caso, dijo Hare. "Ante todos los desastres climáticos que hemos observado, ya sea las masivas inundaciones en Nepal que mataron a cientos de personas o las inundaciones en Valencia, España, que acaban de matar a cientos de personas. El sistema político, los políticos no están reaccionando. Y creo que eso es algo de lo que la gente en todas partes debería preocuparse".

Los expertos dicen que las naciones en desarrollo necesitan 1 billón de dólares en efectivo climático

La gran batalla en Bakú gira en torno a cuánto ayudarán las naciones ricas a los países pobres para descarbonizar sus sistemas energéticos, hacer frente a futuros daños provocados por el cambio climático y pagar por los daños del clima extremo.

Un grupo especial independiente de expertos comisionado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ofreció su propia estimación de costos y finanzas el jueves, y pidió triplicar el compromiso anterior.

"Las economías avanzadas necesitan demostrar un compromiso creíble" para ayudar a las naciones pobres, dijo el informe.

Una coalición de naciones pobres en las conversaciones de Bakú ha pedido 1,3 billones de dólares en financiamiento climático anual.

El reporte de los expertos independientes dijo que se necesitan aproximadamente 1 billón de dólares al año para las naciones en desarrollo procedentes de todas las fuentes externas, no sólo subvenciones gubernamentales.

Las negociaciones sobre un total general y la estructuración del monto total han dado "un paso atrás" después de que el borrador de apenas unas pocas páginas en el que se había trabajado durante un año fue rechazado, y la última propuesta con muchas opciones tiene más de 30 páginas, dijo la negociadora europea principal, Veronika Bagi, de Hungría. El negociador de la Comisión Europea, Jacob Werksman, dijo que hay una "brecha muy significativa" entre lo que proponen las naciones ricas y pobres.

"Las necesidades de los países en desarrollo están en los billones y está claro que tal cantidad no puede proporcionarse con fondos públicos, sino que se debe atraer la inversión privada", dijo la enviada climática alemana, Jennifer Morgan. "Todos los actores financieros deben hacer su parte".

Pero Mariana Paoli, de Christian Aid, dijo que "cualquier número grande y brillante" que salga de las negociaciones que no esté basado en subvenciones con financiamiento público "será insignificante".

Depender del sector privado supone que el efectivo climático no estará "basado en necesidades, estará impulsado por ganancias". Paoli dijo que crisis como la pandemia de COVID-19 y los rescates bancarios demuestran que hay fondos públicos están disponibles. "Se trata de equidad, se trata de justicia", dijo.

El negociador principal de la COP29, Yalchin Rafiyev, dijo que conseguir un acuerdo sobre dinero para las naciones en desarrollo es "nuestra máxima prioridad".

Es una cuestión personal para muchos activistas de los países que experimentan los impactos más graves e inmediatos del cambio climático, como la mexicana Sandra Leticia Guzmán Luna, directora del grupo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe. "Estamos observando impactos climáticos que están causando muchos costos, no solo económicos sino también pérdidas humanas", dijo.

Las tensiones políticas aíslan a algunas naciones

Argentina se retiró el miércoles de las negociaciones por órdenes de su presidente, Javier Milei, un escéptico del cambio climático, como informó primero Climatica. El gobierno argentino no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Activistas climáticos describieron la decisión como lamentable.

"Es en gran medida simbólico y todo lo que hace es sacar al país de conversaciones críticas sobre financiamiento climático", dijo Anabella Rosemberg, nacida en Argentina y que trabaja como asesora de alto nivel en Climate Action Network International. "Es difícil entender cómo un país vulnerable al clima como Argentina se niega a sí mismo un apoyo crítico que se está negociando aquí en la COP29".

Al mismo tiempo, la ministra de medio ambiente de Francia, que iba a liderar la delegación, se retiró de las conversaciones después de que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, criticara a Francia y Holanda por su pasado colonial en un discurso el miércoles.

Agnès Pannier-Runacher calificó los comentarios de Aliyev sobre Francia y Europa como "inaceptables". En declaraciones en el Senado francés el miércoles, Pannier-Runacher criticó al líder de Azerbaiyán por usar la lucha contra el cambio climático "para una agenda personal vergonzosa".

"Los ataques directos a nuestro país, sus instituciones y sus territorios son injustificables", dijo, añadiendo que era "irónico que Azerbaiyán, un régimen represivo, dé lecciones de derechos humanos".

El negociador de la COP29, Rafiyev, declinó comentar el jueves la decisión de Pannier-Runacher, pero dijo que "Azerbaiyán se ha asegurado de que tenemos un proceso inclusivo". "Hemos abierto nuestra puerta para que todos vengan a discusiones constructivas y críticas", dijo.