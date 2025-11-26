Canadá anuncia apoyos a industrias del acero y la madera

TORONTO (AP) — El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció el miércoles nuevos apoyos para las industrias del acero y la madera que resultaron gravemente afectadas por los aranceles de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó aranceles del 50% sobre el acero y la madera blanda canadienses, los cuales enfrentan un gravamen actualmente del 45% después del aumento del mes pasado por parte de Washington.

Carney afirmó que el proceso de una relación económica cada vez más estrecha entre Canadá y Estados Unidos ha llegado a su fin.

"Como consecuencia, muchas de nuestras fortalezas se han convertido en vulnerabilidades. El año pasado, más del 75% de nuestras exportaciones fueron hacia Estados Unidos. El 90% de nuestras exportaciones de madera, el 90% de nuestras exportaciones de aluminio y el 90% de nuestras exportaciones de acero, todas con destino a un solo mercado", expresó Carney.

"Debemos proteger a nuestros trabajadores e industrias que están más expuestos a los aranceles de Estados Unidos", manifestó.

El plan reduce del 50% al 20% la cuota de importación de acero de países que no tienen acuerdos de libre comercio con Canadá, frente a los niveles de 2024.

Carney también afirmó que el gobierno federal ofreció 500 millones de dólares canadienses adicionales (356 millones de dólares estadounidenses) en garantías de préstamos a la industria de la madera blanda, además de otras medidas para alentar a los constructores de viviendas a utilizar materiales fabricados en Canadá.

A partir de los primeros meses del próximo año, Ottawa también subsidiará los costos de transporte de cualquier envío ferroviario de acero y madera a través de las fronteras provinciales para fortalecer a la industria nacional, debido a que la agresión comercial de Trump deja fuera al lucrativo mercado estadounidense.

"Haremos que transportar acero y madera canadienses por todo el país sea más asequible mediante una reducción en los precios del transporte", dijo Carney.

Trump suspendió el mes pasado las negociaciones comerciales con Canadá después de que el gobierno provincial de Ontario emitió anuncios televisivos en mercados estadounidenses en lo que se criticaba a los aranceles mencionando un discurso del expresidente estadounidense Ronald Reagan.

Carney dijo que estará en Washington el 5 de diciembre para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que ese día hablará con Trump. Añadió que el martes sostuvo una breve conversación con el mandatario estadounidense.

"Estamos listos para reanudar esas conversaciones cuando Estados Unidos quiera reanudar", señaló Carney.