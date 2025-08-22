logo pulso
Canadá elimina aranceles de represalia a productos de EU

Así lo anunció el primer ministro Mark Carney

Por El Universal

Agosto 22, 2025 12:02 p.m.
Canadá eliminará todos los aranceles de represalia sobre los productos procedentes de Estados Unidos que están cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a partir del 1 de septiembre, anunció el primer ministro Mark Carney.

"En consonancia con el compromiso de Canadá con el T-MEC, anunció hoy que el gobierno canadiense seguirá el ejemplo de Estados Unidos al eliminar todos los aranceles canadienses sobre los productos estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC".

Canadá mantendrá sus aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles mientras el gobierno liberal trabaja con la administración de Donald Trump para crear una nueva relación comercial entre los dos países.

