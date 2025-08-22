Canadá elimina aranceles de represalia a productos de EU
Así lo anunció el primer ministro Mark Carney
Canadá eliminará todos los aranceles de represalia sobre los productos procedentes de Estados Unidos que están cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a partir del 1 de septiembre, anunció el primer ministro Mark Carney.
"En consonancia con el compromiso de Canadá con el T-MEC, anunció hoy que el gobierno canadiense seguirá el ejemplo de Estados Unidos al eliminar todos los aranceles canadienses sobre los productos estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC".
Canadá mantendrá sus aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles mientras el gobierno liberal trabaja con la administración de Donald Trump para crear una nueva relación comercial entre los dos países.
no te pierdas estas noticias
Canadá elimina aranceles de represalia a productos de EU
El Universal
Así lo anunció el primer ministro Mark Carney
Dan 90 días más para que García Luna apele condena en EU
El Universal
Abogados señalan condiciones de maltrato extremo y falta de acceso a documentos legales
El terrorismo azota Colombia
AP
Al menos 17 muertos dejan el derribo de un helicóptero policial y el estallido de un cochebomba