Israel retomará la negociación

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que dará la aprobación final a la toma de control de la Ciudad de Gaza, al tiempo que reiniciará las negociaciones con Hamás, destinadas a devolver a Israel a todos los rehenes restantes y dar fin a la guerra según los términos de Israel.

La operación a gran escala en la Ciudad de Gaza podría comenzar unos días después de que Netanyahu dé su aprobación final en una reunión con funcionarios de seguridad de alto rango el jueves por la tarde. Hamás dijo a principios de esta semana que había aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por mediadores árabes que, si es aceptada por Israel, podría evitar la ofensiva.

El ejército israelí comenzó a llamar a funcionarios médicos y organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza para instalarlos a evacuar hacia el sur antes de la ampliación de operaciones. La institución planea convocar a 60,000 reservistas y ampliar el servicio de 20,000 más.

Muchos israelíes temen que también pueda condenar a los aproximadamente 20 rehenes vivos que quedan, capturados por rebeldes liderados por Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante una visita al comando militar de Gaza en el sur de Israel, Netanyahu dijo que aprobaría los aviones del ejército para retomar la Ciudad de Gaza y había instruido a los funcionarios “comenzar negociaciones inmediatas” para la liberación de todos los rehenes “y un fin a la guerra en términos aceptables para Israel”.

“Estas dos cosas — derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes — van de la mano”, señaló.

Cientos de personas se reunieron el jueves en la Ciudad de Gaza para una infrecuente protesta contra la guerra y los aviones de Israel de apoyar la reubicación masiva de palestinos en otros países.

Al menos 36 palestinos murieron el jueves por el fuego israelí en toda la Franja de Gaza, entre ellos, 14 que buscaban ayuda humanitaria, según hospitales locales.

Los ataques aéreos israelíes también destruyeron un campamento de tiendas en Deir al-Balah, la única ciudad en Gaza que se ha mantenido relativamente intacta en la guerra y donde muchas personas han buscado refugio. Los residentes dijeron que el ejército israelí les advirtió que huyeran poco antes de los brutales ataques.