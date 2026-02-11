logo pulso
Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Canadá prohíbe más de 2,500 armas de asalto tras tiroteos

El gobierno canadiense prohibió más de 2,500 modelos de armas de asalto tras incidentes violentos.

Febrero 11, 2026 05:55 p.m.
Canadá prohíbe más de 2,500 armas de asalto tras tiroteos

Las estrictas leyes de armas de Canadá incluyen la prohibición de las armas de asalto y una congelación nacional de la venta, compra y transferencia de pistolas.

Canadá prohíbe más de 2.500 armas de asalto tras tiroteos

En los últimos años, el gobierno canadiense ha prohibido más de 2.500 marcas y modelos de armas de asalto.

El ex primer ministro Justin Trudeau anunció una prohibición inmediata de más de 1.500 modelos el 1 de mayo de 2020, dos semanas después de que un hombre armado matara a 22 personas en Nueva Escocia. En la prohibición se incluyeron dos armas utilizadas por ese atacante, así como el AR-15 y otras armas que se han utilizado en varios tiroteos masivos en Estados Unidos. "Los canadienses necesitan más que pensamientos y oraciones", dijo entonces Trudeau.

Programa de compensación y congelación de venta de pistolas

Se recogieron y destruyeron más de 12.000 armas como parte de un programa de compensación para empresas que estuvo vigente entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Un programa similar para particulares se abrió el mes pasado para compensar a los propietarios que entreguen voluntariamente las armas prohibidas antes del 31 de marzo.

Quienes no participen deben deshacerse de sus armas prohibidas o desactivarlas de forma permanente antes de que termine un periodo de amnistía el 30 de octubre.

La congelación nacional de la compraventa de armas cortas entró en vigor en octubre de 2022. No se aplica a quienes ya estaban autorizados a portar pistolas ni a quienes participan en deportes de tiro amparados por el Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional.

Estos cambios forman parte de lo que ha sido descrito por funcionarios del gobierno como un enfoque integral para combatir la violencia armada. Otras iniciativas recientes incluyen la implementación de verificaciones de antecedentes de por vida y la inversión en las fuerzas del orden y en operaciones fronterizas.

El gobierno también ha ayudado a financiar proyectos comunitarios que concientizan sobre las leyes de "Bandera roja", que permiten que cualquier persona solicite a los tribunales que se impida temporalmente el acceso a armas de fuego a quienes representen un peligro para sí mismos o para otros.

