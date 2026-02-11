Municipios en alerta constante ante riesgos por ductos de Pemex

JUCHITÁN, Oax., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- En localidades de

oaxaqueños que integran el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de la zona norte de la región istmeña, unos 50 mil habitantes viven bajo el permanente riesgo, al lado de seis ductos de Petróleos Mexicanos ().Ayer, uno de esos ductos, el de 30 pulgadas de diámetro, que transporta petróleodesde Nuevo Teapa, Veracruz, a Salina Cruz, explotó cuando recibía el mantenimiento conocido como "corrida de diablo" y provocó lay lesionó a cuatro más.Todos los días, nosotros corremos esos riesgos con esos ductos que llevan petróleo, gasolina, amoniaco,, dijo el representante de(RECIO),. Siempre vivimos con temor, añadió.De acuerdo con informes de, esos ductos pasan por localidades que están en laoaxaqueño, como, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa,y San Juan Guichicovi.Abajo o al lado de viviendas pasande diámetro que transportan; de 16 pulgadas, con gasolinas; de 10 pulgadas, con amoniaco, y dos más que conducen. En la zona norte, dijo, hemos tenido fugas y derrames de todo.El dirigente de RECIO recordó que unos de los momentos más críticos que se vivió en lafue ladurante 15 días a partir del 9 de diciembre de 2023, en el poblado de Donají, que pertenece a"Tras 15 días de abandonar el pueblo y vivir de prestado con la gente de Palomares, regresamos a las casas, hicimos el recuento decomo días sin laborar, gallinas muertas, maizales quemados y vacas perdidas. ¿Qué pasó?nos demandó por exigir la", añadió.Por el, no hay mes conque queman el pasto de las vacas, contaminan los arroyos, se mueren los peces y los funcionarios dedicen que no es culpa de la empresa petrolera, sino de los que "ordeñan" ductos y roban el combustible.Hace tres años, en, después que unos días antes se diera la, obligado por nuestras protestas, el secretario de gobierno de Oaxaca,, pidió aque revisara sus ductos para evitar accidentes. No le hicieron caso, lamentó.