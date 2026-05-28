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Celebran el Aíd al Adha

Gazatíes conmemoran la Fiesta del Sacrificio entre las ruinas

Por EFE

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Celebran el Aíd al Adha
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      Gaza.- Cientos de gazatíes se concentraron este miércoles entre las ruinas de la plaza Saraya de la ciudad de Gaza para rezar en el Aíd al Adha o Fiesta del Sacrificio, con miedo por los continuos ataques de Israel, que persisten pese al cese al fuego acordado hace casi ocho meses.

      "Celebramos este día a pesar de los bombardeos, a pesar de la destrucción. Rezamos la oración del Aíd al aire libre, entre las casas destruidas, entre las viviendas destruidas, a pesar del asedio", dice Bilal Ahmad Lebadh, desplazado de Zeitún de la capital gazatí.

      Numerosos gazatíes con discapacidades físicas, muchas provocadas por la guerra, acudieron al llamado a la oración, bajo resguardo de policías palestinos.

      "Este es el peor (Aíd al Adha). ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Los judíos dijeron que había una tregua, pero no hay tregua, y los ataques son más duros que durante la guerra", comenta por su parte Alaa Abu Mahani.

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      Este año, la Fiesta del Cordero en la capital gazatí se celebra tras una noche de bombardeos israelíes, que mataron al nuevo líder de la rama militar de Hamás, Mohammad Odeh.

      Un Aíd sin sacrificios

      El sacrificio de ovejas, corderos, cabras o vacas es el ritual alrededor del que gira el Aíd, una de las festividades más importantes del islam, las familias preparan carne que comparten con vecinos y personas necesitadas.

      Además, es usual preparar dulces, dar regalos a los niños o vestir ropa nueva, algo de lo que la mayoría de los gazatíes han sido privados por la ofensiva israelí, que ha dañado un 77 % de sus edificios y mantiene a unas 800.000 personas desplazadas en tiendas de campaña y refugios.

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