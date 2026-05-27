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Fans de Stray Kids protestan por altos precios en México

Los precios de los boletos para el concierto de Stray Kids en México van desde 1,300 hasta 11,500 pesos, generando críticas.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 08:06 p.m.
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Fans de Stray Kids protestan por altos precios en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La emoción por el regreso de Stray Kids a México rápidamente se convirtió en molestia entre las fans, luego de que se revelaran los precios de los boletos para el concierto que se realizará en el Estadio GNP Seguros.

      Fans expresan inconformidad por precios elevados

      La banda surcoreana volverá a la capital del país gracias al STRAY CITY, un show en el que compartirán escenario con artistas como Nexz, Andrés Obregón y Renee.

      La tarde de este miércoles, y de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor en México, Ticketmaster dio a conocer los costos oficiales que van desde los mil 300 pesos hasta los 11 mil 500. Ante esto, los seguidores de la banda se dijeron insatisfechos y acusaron a la boletera de elevar el valor de las entradas deliberadamente.

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      Comparación internacional y reclamos al consumidor

      La polémica surgió luego de que compararan la tarifa de los paquetes VIP en México con el de otros países; y es que, aseguraron, pagarán más de tres mil pesos por los mismos beneficios.

      "En otros países el paquete VIP de Stray cuesta el equivalente a 8 mil pesos. Aquí en México nos clavan 11 mil 508 por exactamente lo mismo", escribió la cuenta de X "Stray Kids México".

      En ese mismo mensaje, el fandom cuestionó directamente a Ocesa y a Ticketmaster por el evidente aumento al público de México.

      "¿Por qué el fan mexicano tiene que pagar un 40% más por un llavero y un gafete?".

      La inconformidad llegó a tal punto que algunos usuarios comenzaron a pedir la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por los presuntos sobreprecios.

      La situación recordó a la controversia ocurrida meses atrás con las ARMY (fandom de BTS) quienes también arremetieron contra Ticketmaster y OCESA por la falta de transparencia en la venta de boletos.

      Hasta la tarde de este miércoles, ni Ticketmaster ni OCESA han respondido públicamente a las críticas sobre los precios del concierto que se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre.

      Estos son los precios revelados para el festival de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros:

      Platino A: de $7,563 a $9,795

      Platino B: de $6,819 a $7,501

      Platino C: de $6,075 a $6,682

      Platino D: de $5,207 a $5,728

      Platino E: $4,463

      Zona GNP: de $4,463 a $5,989

      Verde A: de $3,471 a $4,582

      Naranja B: de $2,727 a $4,086

      Verde C: de $2,231 a $2,633

      Naranja C: de $1,363 a $1,567

      General B: $1,859

      PCD: $1,859

      VIP 1: $11,508

      VIP 2: $10,764

      Los paquetes incluyen un boleto reservado en las zonas platino, un artículo de regalo, laminado conmemorativo, entrada anticipada al inmueble, acceso anticipado a la compra de mercancía, check-in exclusivo y staff vip.

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