Fiscalía investiga disparos en manifestación CNTE en Oaxaca

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Ciudad de México, 27 may (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una investigación por los presuntos detonaciones con arma de fuego durante una serie de manifestaciones organizadas por maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en el municipio Villa de Mitla, en un contexto de reuniones entre el Gobierno federal y el magisterio.

FGEO inicia investigación por disparos en manifestación CNTE en Mitla

En comunicado, la dependencia informó que la indagación se da luego de detectar la circulación de diversos videos a través de redes sociales, en los que se observa "a personas civiles, así como a individuos que portan uniformes policiales, quienes presumiblemente habrían realizado disparos con armas de fuego en el lugar" para dispersar la protesta.

La FGEO indicó que la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales desplegó un equipo multidisciplinario conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Ministerio Público y peritos especialistas para procesar el lugar de los hechos, así como recabar entrevistas que permitan fortalecer las indagatorias.

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CNTE denuncia agresiones y responsabiliza a autoridades en Mitla

Por su parte, la CNTE denunció en sus redes sociales "las agresiones perpetradas" contra los maestros en Villa de Mitla y responsabilizó de estos ataques a los gobiernos de todos los niveles, incluido el federal.

"Grupos de choque y estructuras paramilitares actuaron contra el magisterio democrático en Mitla, donde se registraron detonaciones de armas de fuego de alto calibre mientras docentes buscaban resguardarse", precisó la publicación.

También señalaron como responsable de este "clima de tensión, intimidación y riesgo" a Esaú López Quero, presidente municipal de Villa de Mitla, y exigieron su destitución inmediata.

Para la CNTE estos hechos violentos son una demostración de lo "falso" del discurso de "diálogo abierto" propuesto por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La respuesta por parte del magisterio se da luego de que este miércoles la secretaria de Gobernación (Interior) de México, Rosa Icela Rodríguez anunció que se tendría una nueva reunión con integrantes de la CNTE para continuar con el diálogo y atender sus demandas ante la amenaza de boicot al Mundial.

Rodríguez precisó que los maestros con los que están dialogando pertenecen a la sección de la CNTE del estado de Oaxaca (sur), con quienes están abordando "cuestiones sociales", así como los 39 puntos presentados por los profesores.

Estas conversaciones se producen en un contexto en el que integrantes de la CNTE escalaran esta semana sus inconformidades con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxaca para aumentar la presión sobre el Gobierno a días del inicio del Mundial de Fútbol 2026.

Previamente, la CNTE anunció un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, cuando maestros de distintos estados marcharán hacia el Zócalo de Ciudad de México para instalar un plantón permanente.