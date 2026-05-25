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Trump se someterá a su tercer chequeo médico de su segundo mandato

Encuestas recientes muestran que la mayoría de estadounidenses cuestiona la agudeza mental y salud física de Trump.

Por EFE

Mayo 25, 2026 04:00 p.m.
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Trump se someterá a su tercer chequeo médico de su segundo mandato
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      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a punto de cumplir 80 años, se someterá este martes a un chequeo médico y dental, el tercero de su segundo mandato, justo cuando la mayoría de los estadounidenses se muestran preocupados sobre la agudeza mental del mandatario para dirigir el país.

      Examen físico y seguimiento en Walter Reed

      La Casa Blanca anunció a principios de este mes que Trump, el mandatario estadounidense de mayor edad en asumir el cargo en la historia, tiene programada una visita, la tercera en 13 meses, al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda (Maryland, junto a Washington).

      Trump se sometió a su primer examen físico anual en abril del año pasado y regresó para un chequeo de seguimiento en octubre, cuando le tomaron una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.

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      Los resultados mostraron una "excelente salud" del mandatario, según dijo la Casa Blanca en diciembre pasado.

      "Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico a la edad del presidente y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general", dijo entonces la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

      Percepción pública y encuestas recientes

      Trump, que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, ha presumido de su buen estado de salud y su vitalidad, pero la confianza del público estadounidense sobre su capacidad ha ido disminuyendo.

      Una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos publicada a principios de mes reveló que el 59 % de los encuestados en Estados Unidos indicó que Trump no posee la agudeza mental necesaria para liderar el país.

      En contraste, el 40 % afirmó que el presidente está mentalmente capacitado para el liderazgo, una cifra inferior al 47 % registrado el pasado septiembre.

      Sobre la salud física del mandatario, el 55 % de los adultos estadounidenses encuestados afirmó que Trump no goza de las condiciones suficientes para ejercer como presidente, un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto al sondeo del año pasado.

      Una percepción que contrasta con la del presidente estadounidense que el viernes pasado reiteró sus afirmaciones sobre su excelente estado cognitivo durante un mitin.

      Durante su campaña presidencial en 2024, Trump hizo alarde de su buen estado de salud física y mental en comparación con el entonces presidente Joe Biden (2021-2025), al que regularmente se refiere como "Joe el dormilón".

      Pero ahora ha tenido que enfrentar las preocupaciones del público y de médicos independientes se han centrado en los repetidos hematomas que se pueden observar en las manos del mandatario y si su somnolencia ocasional es señal de un problema más profundo.

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