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Seguridad

Muere mujer en ataque armado afuera de "La Bamba"

Además hay otros tres heridos; la agresión ocurrió durante la madrugada frente al Mercado La Merced

Por Redacción

Mayo 25, 2026 07:23 a.m.
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Muere mujer en ataque armado afuera de La Bamba
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      Una mujer murió y tres hombres resultaron lesionados tras un ataque armado registrado durante la madrugada de este lunes en el exterior del antro "La Bamba", ubicado en el cruce de la calle Pascual M. Hernández y la calzada de Guadalupe Juárez, frente al Mercado La Merced, en el Centro Histórico.

      De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron antes de la 1:00 de la mañana, cuando sujetos armados abrieron fuego, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

      Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento de una mujer, mientras que tres hombres lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica especializada.

      Elementos de la Guardia Civil Municipal y de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona para preservar la escena y evitar el paso de civiles.

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      Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

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